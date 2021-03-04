科技股未止瀉　科指失守9000點　藺Sir教路﹕可以轉買呢兩間內銀

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-04 12:07

港股今日再度下跌，其中科技股跌勢更明顯，恒生科指已失守9000點，多隻焦點科技股遭到投資者唾棄。有市場人士指出，科技股仍未止跌，反而建議投資者將資金泊入銀行等舊經濟股。

觸發近期科技股下跌，與美國十年期國債孳息率反覆上揚有關，上周更一度處於1.6厘附近。債息攀升，對估值高企的科技股而言屬不利訊息。當以息率作為基準，對科技股未來現金進行折現時，相關股份便有需要進行估值調整。因此債息上揚與科技股下跌這逆向走勢，在近期持續發生，納指在周三失守13000點，收市報12997點，為今年1月6日以來的低位。

一眾本港科技股亦著美國科技股下跌，騰訊（0700）近期多次在700元大關徘徊，今年集資額最大的新股快手（1024）亦跌穿300元，半日跌7.7%，報292.8元。即將被剔出恒生科指的心動公司（2400），今早更大跌一成，中午收市報62.3元，跌10.9%。從相關股份表現，反映出科技股暫不獲投資者青睞。

銀行表現具韌力

反之銀行等舊經濟股卻具韌力。債息上揚有助拓闊銀行息差，亦增加保險公司產品的吸引力。滙豐（0005）今早跌幅不足1%，報45.8元；中銀（2388）更逆市升2%，反映出投資者取態已有轉變。

對於後市前景，智易東方證券行政總裁藺常念認為，近期港股只屬調整，預料大市在28000點應可以喘定；又指出投資者可以考慮將資金泊入中移動（0941）﹑招行（3698）及郵儲行（1658）。

若投資者目前手頭上持有科技股，他指出若投資者具有持貨能力，可以繼續持有，否則可以考慮沽出。他亦指出騰訊在失守700元後，隨即吸引投資者入市，認為騰訊可以繼續留意。