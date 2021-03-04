吳天海：零售市道「天陰有雨」　認香港市場對奢侈品牌重要性下降

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-04 18:35

九龍倉置業（1997）主席吳天海表示，暫時未有旗下商場首兩個月的銷售數據，不過商戶反映人流有好轉，「大家都覺得好返啲」，又指若果農曆年前後有去海港城的話，會見到停車場出現車龍，是兩年前亦未見的情況，相信吸引了不少本地客到場，但「旺丁後有幾旺財」，則仍要觀察。

他形容今年零售市道將是「天陰有雨」，何時見到晴朗就要視乎疫情發展，目前本地消費已開始復甦，惟仍欠缺旅客消費力。對於政府將向合資格市民派發5,000元電子消費券，吳天海認為意念正確，可為市道帶來槓桿效應，但執行上有難度，再拖延數月後才推出，或減低效用。

吳天海（左）表示形容，今年零售市道是「天陰有雨」，何時見到晴朗就要視乎疫情發展。

過去一年集團向部分租戶提供租金減免，吳天海表示，由於當時租戶租約仍是沿用疫情前較高的租金水平，一年過後續租租金水平，已考慮目前的市況並已作出調整，未必需要進一步的援助。不過他亦稱，會視乎情況，為所有租戶，包括新、舊租約的租戶提供援助，惟重申，始終要市道好轉，業主及租戶才可以雙贏。

至於近期有不少的奢侈品牌撤出香港，他承認有品牌對香港零售業前景的看法改變，本港市場重要性降低，但這不是單一商場要面對的問題，集團亦無法改變此現象。但他亦指出，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。」雖然有品牌看淡零售市道，但個別商戶仍搶租大面積舗位，並投放大筆投資裝潢。

酒店方面，業務仍依賴本地客，營運上有困難。