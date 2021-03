英航到肯德基　幽默公關手段　化干戈為玉帛｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文: 陳仕娜 最後更新日期: 2021-03-07 11:31

天色灰濛陰鬱,聯想到西西弗斯的境況,天天要推巨石上山,但終究逃不過石頭再次滾落山的窘局,惡夢輪迴,一如新冠陰霾,始終揮之不去。文學大師林語堂的幽默論,此刻特別受用,用來調侃日常之苦,以高情商的心態來抗衡逆境。

談笑用兵 更得人心

公關高手愛以幽默手法來處理危機,談笑用兵之間,化干戈為玉帛,高明且賞心悅目。惟這種能力並非企業與生俱來的DNA,與日積月累的品牌文風息息相關,例如肯德基、Wendy’s、維珍航空一貫都「好玩得」兼「寸嘴」,所以他們的廣告、社交平台的內容可以盡展牙尖嘴利,幽默抵死的特色。

美國Reese’s有次推出造型歪斜的聖誕樹朱古力,惹來劣評如潮,公司卻無回收產品,相反,即時泡製一個以醜化樹木為題的「All trees are beautiful」活動,吸引大量粉絲分享不同形狀的樹木照片,帶出「沒有美醜、味道最重要」的訊息,化危為機。肯德基在英國受累於供應商雞肉脫銷,遭遇「冇雞賣」的空前危機,但他們勇於認錯,以自嘲、諧趣的「FCK we are sorry」廣告成功搏得顧客一笑,最後淋熄了怒火。

肯德基以以自嘲、諧趣的「FCK we are sorry」,回祇「冇雞賣」的危機,(網上圖片)

幽默主題 觀眾較受落

你的廣告如果逗笑了消費者,令他們釋放心理防備,接受廣告訊息的效果會大幅提升。在歐美發達國家,15%至20%廣告走幽默路線,英國的比例更高達三成。英航有次遭到惡作劇,Facebook 突然殺出維珍飛倫敦的機票優惠,英航非但沒有鬼鼠地刪帖,火速再發「終於得到一個共識」為題的新帖,幽自己一默,還Hash tag維珍,多麼有風度的收結。此事若在港發生,秒速delete或是唯一的做法。

莎士比亞說,「幽靜和風趣是智慧的閃現」。林語堂也說過,「幽默是self-confidence和taking things easy,一個極度敏感、執着小氣的人是難有幽默感的」。若一方領導天天掛著苦瓜乾面口,從不顯露人性化的笑容,想必麾下的人民及民風必定乾涸,杳無生趣。「大隻佬」阿諾舒華辛力加於03年參選加州州長時,在拉票活動上被人丟雞蛋,左邊肩膀蛋汁開花,他還若無其事地幽人一默:「這家伙還欠我塊煙肉」,全埸當堂噗嗤大笑。

細至一個人、大至一間機構,乃至一個政府,都該擁有從容不迫的幽默感,具備「當上帝給你一顆檸檬,就把它搾成檸檬汁」的胸襟大度。

撰文:陳仕娜(耀才證券企業傳訊總監)

簡介:由財經記者到公關,遊走媒體、地產及金融行業,飽覽世事更迭,藉文字透徹人心,嘻笑怒罵中,也望讀者有所得著。