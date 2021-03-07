英航到肯德基　幽默公關手段　化干戈為玉帛｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-03-07 11:31

天色灰濛陰鬱，聯想到西西弗斯的境況，天天要推巨石上山，但終究逃不過石頭再次滾落山的窘局，惡夢輪迴，一如新冠陰霾，始終揮之不去。文學大師林語堂的幽默論，此刻特別受用，用來調侃日常之苦，以高情商的心態來抗衡逆境。

談笑用兵 更得人心

公關高手愛以幽默手法來處理危機，談笑用兵之間，化干戈為玉帛，高明且賞心悅目。惟這種能力並非企業與生俱來的DNA，與日積月累的品牌文風息息相關，例如肯德基、Wendy’s、維珍航空一貫都「好玩得」兼「寸嘴」，所以他們的廣告、社交平台的內容可以盡展牙尖嘴利，幽默抵死的特色。

美國Reese’s有次推出造型歪斜的聖誕樹朱古力，惹來劣評如潮，公司卻無回收產品，相反，即時泡製一個以醜化樹木為題的「All trees are beautiful」活動，吸引大量粉絲分享不同形狀的樹木照片，帶出「沒有美醜、味道最重要」的訊息，化危為機。肯德基在英國受累於供應商雞肉脫銷，遭遇「冇雞賣」的空前危機，但他們勇於認錯，以自嘲、諧趣的「FCK we are sorry」廣告成功搏得顧客一笑，最後淋熄了怒火。

肯德基以以自嘲、諧趣的「FCK we are sorry」，回祇「冇雞賣」的危機，（網上圖片）

幽默主題 觀眾較受落

你的廣告如果逗笑了消費者，令他們釋放心理防備，接受廣告訊息的效果會大幅提升。在歐美發達國家，15%至20%廣告走幽默路線，英國的比例更高達三成。英航有次遭到惡作劇，Facebook 突然殺出維珍飛倫敦的機票優惠，英航非但沒有鬼鼠地刪帖，火速再發「終於得到一個共識」為題的新帖，幽自己一默，還Hash tag維珍，多麼有風度的收結。此事若在港發生，秒速delete或是唯一的做法。

莎士比亞說，「幽靜和風趣是智慧的閃現」。林語堂也說過，「幽默是self-confidence和taking things easy，一個極度敏感、執着小氣的人是難有幽默感的」。若一方領導天天掛著苦瓜乾面口，從不顯露人性化的笑容，想必麾下的人民及民風必定乾涸，杳無生趣。「大隻佬」阿諾舒華辛力加於03年參選加州州長時，在拉票活動上被人丟雞蛋，左邊肩膀蛋汁開花，他還若無其事地幽人一默：「這家伙還欠我塊煙肉」，全埸當堂噗嗤大笑。

細至一個人、大至一間機構，乃至一個政府，都該擁有從容不迫的幽默感，具備「當上帝給你一顆檸檬，就把它搾成檸檬汁」的胸襟大度。

撰文：陳仕娜（耀才證券企業傳訊總監）

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。