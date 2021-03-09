中國鐵塔昨放榜　三大行降目標價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-09 12:34

中國鐵塔﹙0788﹚昨日公布，去年全年賺64.28億元﹙人民幣‧下同﹚，淨利潤率為7.9%，按年增長23.1%。派末期息每股0.02235元（約0.0266港元）。現微升0.81%，報1.24港元。

摩通予「中性」評級

摩根大通發表研究報告指，認為鐵塔收入高增長的空間有限，主要因為營運商成本管控較嚴，加上5G投資亦較審慎，期內「兩翼」業務作為收入增長引擎角色有所提升，不過經營開支及資本開支現階段均較大，維持對股份「中性」評級，相信市場預期已回復至合理水平，將目標價由1.65元降至1.45元，以反映資本開支預測較高及EBIT預測下降。

該行指出去年第四季盈利雖勝預期，不過利潤仍然受壓，而公司去年資本開支升至370億元人民幣亦令人感意外，管理層估計今年資本開支將為300億元人民幣。該公司宣派每股2.235分股息，相當於股息率2%，意味派息比率達68%，高於2019年時的60%，認為派息比率提升市場早有預期，不過升幅仍好過預測。

野村下調目標價至1.52元 評級「買入」

野村發佈研究報告，將中國鐵塔目標價由1.63港元調低6.7%至1.52港元， 重申「買入」評級。該行認為，5G網絡的需求上升，或令集團的塔類業務有輕微改善，而非塔類業務2021至22年佔總收入的比例更高。該行上調對其2021至22年盈利預測2至5%，以反映資本開支高於預期，相關折舊增加，主要由於其估值低於歷史平均水平，另新增對其2023年預測，預計盈利同比增兩成至119億港元。

該行估計，集團塔類業務2021-22年收入複合年均增長率為3.6%，輕微高於2020年增長2.8%，2021至23年收入複合年均增長率為18%及69%，到2023年「兩翼」業務預計佔總收入10%。

瑞銀下調中國鐵塔目標價至2.05元

瑞銀發表報告表示，中國鐵塔將去年派息率由60%調高至68%令市場驚喜，而其較高的資本開支則超出該行預期；集團收益增長持續有改善，當中去年第四季升7.7%符預期。

該行將中國鐵塔目標價由2.27元降至2.05元，以反映較高成本的預期，但基於其估值吸引，維持「買入」評級。