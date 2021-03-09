星展料內地餐飲業最快年中復甦　首選百勝中國

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-09 13:21

內地早前為防止疫情擴散，當局鼓勵民眾就地過年，使餐飲企業銷情受壓。星展銀行 (香港)香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示就地過年主要影響位處交通樞紐的餐廳銷售表現，整體內地餐飲業春節期間銷售表現不俗，當中大品牌餐廳網絡較大，拉上補下之下生意未有受太大影響。隨著內地疫情逐漸受控，相信內地餐飲業可在今年年中至下半年回復到昔日水平。

內地餐飲股中，該行首選是百勝中國（9987），皆因該公司旗下擁有多個品牌，利潤率控制得較佳，開店速度較快，未來仍有較多空間開店，而且縱使公司在第四季向股東派息，但派息後仍有強烈現金流。

此外，該行對海底撈（6862）的評級是買入，許思敏解釋雖然該公司早前發盈警，但其在2020年下半年已經轉賺12億元，相信未來業務將可逐步恢復，加上海底撈在2022年門店數目最多可達2,000間，相信有助提升收入。

許思敏表示本地餐飲股中，該行首選為大快活（0052），相信其未來業務表現將會較為平穩。（視像會議截圖）

港餐飲業旅客生意佔兩成

在香港餐飲業方面，許思敏認為本港餐飲業在2019年已有一定跌幅，來自旅客的生意約佔20%，目前封關下，需要較長時間才能回升至昔日的水平，隨著疫情平穩，相信今年餐飲業銷售額可望轉正，惟速度有多快，則要視乎疫情發展及限制措施可否放寬。「目前有很多公司賺不到錢，不排除未來還有餐廳結業，行業的就業情況在上半年仍是比較困難。」

她續道現時本港疫情尚未平穩，客人也比較小心，加上限聚令實施下，餐飲業的銷售壓力較以往大，基於市場需求疫弱，餐廳可能要有折扣才能吸客。