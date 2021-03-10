中電信回A股價炒唔起　潘鐵珊指市場趁「好消息減磅」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-10 14:27

中電信（0728）上日收市後公布業績，為三大電訊股業績打頭陣，並首次向市場披露其到上交所主板上市的回A大計。消息刺激股份今早最多一度飆近一成，高見2.91元，創一年高位。不過後勁乏力，最新升幅收窄至不足2%。至於同業聯通（0762）亦緊接於明日（11日）公布業績，市場料其全年EBITDA增長約2%，並關注其上季服務收入增長及全年資本開支。

業績方面，中電信去年全年收入為3,935.61億元，按年升4.7%；收入佔比貢獻最大的仍然是互聯網收入，佔總收入的50%，相當於半壁江山。EBITDA按升1.4%，至1,189億人民幣。

ARPU轉升近1%

值得關注的是，寬帶接入的每戶平均收入（ARPU）為38.4元，按年升0.8%，收入和ARPU均扭轉下滑趨勢。同時，集團與中國聯通的5G共享計劃，亦為集團節省600億元人民幣投資。今年雙方共建共享將擴至4G，料成效將超越去年。

寬帶接入的每戶平均收入（ARPU）為38.4元，按年升0.8%。（視覺中國）

對於中電信回A，市場認為是與近期多間中資股遭美國交易所除牌有關。中電信董事長柯瑞文在網上業績會上未有正面指出回A上市是否與除牌事件有關，僅稱選擇現時回A，是基於難得的戰略機遇期。

中電信回A大行看法正面

按中電信H股昨收市價每股2.65元計，發行A股上市的集資規有機會超過320億元人民幣。對於集團回A一事，大行看法普遍正面。大摩關注集團回A股將對每股盈利造成攤薄問題，不過料管理層將試圖維持穩定派息，顯示對股東的承諾。野村認為集團現時H股估值低，回A大計將估值有推動作用。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊接受訪問時表示，以往市場對股份回A都會有比較正面的看法，不過留意到現階段由於市況不佳，股民傾向趁「好消息減磅」，拖累股份升幅明顯收窄。

潘鐵珊指股民傾向趁「好消息減磅」，拖累股份升幅明顯收窄。（陳嘉碧攝）

多次傳電信聯通併購 料無疾而終

從中資電訊業併購角度看，中電信回A，亦相當於宣告之前有關和中聯通的合併傳聞難以成真。事實上，聯通及電信的合併傳聞，近年來不時有所聞，特別是隨住5G網路建設發展，對電訊企業的資本需求高，合併對資本攤分有優勢，不過最終合併傳聞都是遭到雙方企業否認。市場分析認為，兩家公司一旦合併，對規模較大的聯通可有較大得益，不過現在似乎是合併憧憬落空了。

潘鐵珊指出，中電信回A後，相信雙方對併購機會都會「唔諗住」，認為要合併的難度更大，畢竟股權結構變得更為複雜。

聯通將緊接於周四（11日）發業績，根據彭博綜合市場預測數據，中聯通的全年收入預測中位數是3,016.72億人民幣，按年升3.8%；EBITDA預測介乎946.88億人民幣至1,003.88億人民幣，中位數是963.06億人民幣，按年升2.1%。