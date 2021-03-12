火幣、歐易、幣安等中國三大知名加密貨幣交易所微博被封

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-12 08:55

據報中國三大加密貨幣交易所火幣網、歐易（OKEx）、幣安的官方微博賬號集體被封。《澎湃新聞》向火幣網、歐易、幣安確認，火幣網和歐易證實了賬號被封禁的事實，但表示不清楚具體原因。

點擊火幣網和歐易的微博賬號封面會顯示：該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。

根據微博官方信息顯示，微博社區公約主要處理以下幾種違規類型：時政有害信息，違法信息不實信息，侵害他人人身權益、知識產權的行為，詐騙信息，違規營銷信息，作弊行為和發佈垃圾信息。

一位加密行業從業人士稱，禁止給在境外的交易所引流的政策一直都沒變。但是操作上會有具體把控的，「比如此前孫宇晨（波場創始人）和何一（幣安創始人）比較鬧騰，就被封了」，但是火幣和歐易沒事，「這回火幣歐易也被刪了，說明這塊監管的口子開始收緊一些。」

不過，截至發稿，火幣創始人杜均、歐易CEO JayHao以及幣安創始人趙長鵬的微博號並未遭到封禁。

火幣網、歐易（原OKEx）、幣安曾是國內三大數字貨幣交易所，2018年後先後遷至海外。2020年10月下旬以來，比特幣開啟瘋漲模式，近期在5萬多美元橫盤。而與火幣網、歐易密切相關的火幣科技(01611)與歐科雲鏈也隨之水漲船高，截至3月11日，火幣科技股價為22.30港元，較2020年10月30日上漲537.14%，歐科雲鏈的股價為0.68港元，較2020年10月30日上漲353.33%。

與此同時，比特幣幣價的上漲吸引了大量投資者。1月29日，幣安曾一度暫停提幣。對此，幣安回應稱，用戶資產是安全的，主要是新用戶和近期訪問量突增。

火幣科技3月11日逆市大跌，收跌5.51%，報22.3港元。