國泰航空2月份載客量按年瀉98%　日均乘客數僅755人

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-12 13:25

國泰航空（0293）公布，2月份載客2.11萬人次，按年跌97.9%，收入乘客千米數按年減少98%。乘客運載率下跌39.2個百分點至13.9%，以可用座位千米數計算的運力下跌92.4%。在今年首兩個月，載客人次按年下跌98.7%，運力下跌92%，而收入乘客千米數跌98.5%。

2月份運載8.23萬公噸貨物及郵件，按年跌30.7%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少26.2%。運載率上升13個百分點至79.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減38.3%。今年首兩個月，載貨量按年下跌29.4%，運力下跌39.7%，貨物及郵件收入噸千米數則下跌23.8%。

國泰航空首兩個月，載客人次按年下跌98.7%，運力下跌92%。（資料圖片）

2月22日單日錄得348名乘客創新低

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，集團自2月20日起，駐港機組人員須遵守新的強制檢疫規定，嚴重影響集團的客運服務能力。況且，春節假期期間的客運需求亦非常疲弱。月內每日載客量持續下跌，2月22日更錄得348名乘客的新低。而2月份的日均乘客數目為755名，較1月的981位乘客更為遜色。整體而言，2月份的客運運力較1月減少41%，運載率為13.9%。

他指，由於國際旅遊需求復甦進度仍不明朗，加上駐港機組人員的檢疫措施，集團在3月底前只會維持基本客運航班，預期3月份的日均乘客數目將處於600名以下的低位。集團大致上仍維持早前的預測，即今年上半年的客運運力將遠低於疫情的前四分一，而全年運力將低於50%，另一方面，預期去年貨運的強勁表現，將延續至今年。