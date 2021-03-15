郭明錤：今年AirPods出貨量料按年倒退　Siri競爭優勢並不顯著

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-15 15:52

天風國際證券分析師郭明錤預測，蘋果AirPods出貨量將按年錄得倒退，預計在第三季大量出貨的AirPods 3需求將低於市場預期，投資者對AirPods的關注將進一步下滑。

該行下調2021年AirPods出貨預測30至35%，至7,500至8,000萬部，意味著將按年減少10至15%。與市場共識不同，現市場預期2021年AirPods出貨量將按年成長25至30%。

該行指，Apple的兩難在於如果AirPods 2降價，可能將影響AirPods 3需求，但如果沒有更低價的AirPods產品，將不利AirPods出貨量。而新款的AirPods Max對AirPods出貨量幫助有限，年出貨量約100萬部。

該行認為，AirPods的軟件與服務生態核心為Siri，但因Siri的競爭優勢並不顯著，故當競爭對手逐漸改善的使用者體驗與同時推出低價策略時，AirPods因欠缺生態保護故領先優勢差距縮小。因此，亦認為HomePod與HomePod mini出貨量顯著低於預期也是相同的原因所造成。

該行指，TWS市場仍在快速增長，但投資者焦點將逐漸從AirPods轉移至非AirPods。AirPods出貨下跌不利供應鏈的營收與獲利，SMT方案供應商華通與耀華則為最大輸家。