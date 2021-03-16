市場適應高債息　科技股可以買？ 譚朗蔚：呢隻股可以博│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-16 14:24

美債息高企1.6厘水平，科技股已無再下插，納指昨晚亦升1%，帶動今日恒生科指上升近2.8%，市場是否已適應了美債息高企，可以重新上升?

美國納指和恒生科指分別自低位反彈近8.5%和10%，富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時表示，「美債息已上試兩次1.6厘高位，但納指和恒生科指已低位反彈5%以上，科技股暫時脫離底部，債息高企唔一定沽科技股，不過目前科技股暫是弱勢，仍是跌浪的反彈，與升浪衝頂的走勢不同。」

他指，有貨的投資者可以趁彈坐貨，無貨的投資者可以小心揀股，「大包圍的可選科指EFT，甚至是正向2倍的ETF，趁彈就有肉食，個股則可以秤先小米（1810），而騰訊（700）仍有陰霾，阿里巴巴（9988）則更加不博了。」

不過，譚朗蔚重申恒指仍是牛市看法，「大市不失27000關仍是向好，舊經濟股會比較穩，資源和銀行股表現料會較佳。」

羅尚沛指，市場一早就預期美債息上升，市場同時亦會適應其中，只要債息慢慢地上升，股市便無問題了。（張浩維攝）

羅尚沛：債息急升令股市急插是華爾街花招

外圍市場氣氛不錯，美國道指連升7日創新高，納指昨晚亦升1%，而小型股指數的羅素2000指數更是全日最高位收市，並再創新高。

銀河證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時直言，「早前股市因債息而股市急插是華爾街的花招，市場一早就預期美債息上升，市場同時亦會適應其中，只要債息『慢慢地、一級級地、不挾升』，股市便無問題了」。他指，外圍市場走勢不錯，資金面又充足，市場可以再炒過。

羅尚沛認為，科技股目前最多都是上下波動，要留意美國加稅的舉動，「要看會否徵收科技稅，如果會收，是個新稅項，市場有較大的想像空間，科技股就可能未必見底，現時也先不買了」，他看好周期股，特別是資源和工業股。

問及美聯儲局周四議息，羅尚沛預期聯儲局主席鮑威爾料採取「拖字闕」，對貨幣政策及債息問題左閃右避，並視乎美國財政部長耶倫的決策而定。