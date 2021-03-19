寰亞推數碼營銷代理解決方案「飛天」　支援藝人進軍社交電商領域

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-19 18:30

寰亞傳媒（8075）宣布正式成立數碼營銷代理解決方案「飛天」，以一站式平台支援旗下藝人進軍社交電商領域並進行多元化數碼企劃，迎合全球線上消費迅速發展，為全球華人市場帶來嶄新時尚潮流體驗。

「飛天」已跟順豐速運（香港）達成戰略協議，順豐香港將擔任「飛天」電商發展的物流夥伴，透過順豐專業的一站式數碼物流方案，務求提供更順暢和便捷的社交電商體驗。

「飛天」將為藝人推出專屬粉絲群應用程式（App），首個旗艦作品為人氣王 ANSONBEAN （陳毅燊）籌劃專屬社區，將為一眾ANSONBEAN 粉絲 （豆粉）提供互動空間及平台，更了解及更近距離接觸偶像。除此以外，該App將打造更優越社交電商體驗，活化專屬ANSONBEAN 與粉絲的企劃及活動，相信能進一步帶動線上社群發展，打造偶像與粉絲之間的互動體驗。

公司指出，「飛天」以一站式支援服務配套為藝人提供多元化數碼營銷解決方案，包括建立個人網絡商店、定製專屬粉絲應用程式，包攬平台上的內容構建、貨物供應、物流儲備、消費者顧客服務等角⾊，確保商品送到客戶⼿裡，並且提升藝人、品牌與消費者間的體驗及互動。「飛天」背靠寰亞傳媒的豐富資源，把握內地及全球華語觀眾的龐大消費需求，為藝人及消費者洽談來自世界各地品牌供應商的高質素商品，包括運動用品、美妝、生活時尚及潮流商品等。