工行董事長：金融風險共同治理機制減弱　寬鬆貨策或引資產泡沫

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-21 14:20

中國工商銀行（1398）董事長陳四清表示，全球已有近40個國家和地區的央行採取零利率或負利率的政策，扭曲了傳統的資源配置和投資的估值，也增加了市場的波動和信用違約的概率。

寬鬆貨幣政策無法解決結構性失衡

陳四清昨（20日）在北京舉行的中國發展高層論壇上發言，提到金融風險在當前時期出現新特點。第一，金融的風險共同治理機制減弱。去年以來，各國累計採取約200次減息動作，但宏觀經濟政策協調有限，寬鬆的貨幣政策無法根本解決結構性失衡，並且有可能催生新一輪的資產泡沫。

第二，超常規的政策形成長期潛在的影響，短期是有效的，但是長期的潛在負面影響是不能低估。全球已有近40個國家和地區的央行採取零利率或者負利率的政策，扭曲了傳統的資源配置和投資的估值，也增加市場的波動和信用違約的概率。

第三，金融風險的高度關聯性更加凸顯，特別是數字經濟快速發展，資金流和資訊流在更大範圍內聯網，市場主體資產負債表高度關聯。金融風險通過網路的鏈條快速傳播，這種可能性大大增強。同時，受疫情等因素的影響，銀行的資產端收益在下行，負債端的成本在提高，淨息差持續收緊，金融的增收減緩，也疊加資本補充的壓力，所以銀行可持續發展要付出更大的努力。

陳四清認為，應該建立強大的風險管理體系，應對由於風險外溢產生的相關風險，提高風險管理的能力，適應金融對外開放的新格局和創新。