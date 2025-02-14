彭博︰摩通戴蒙擬削DEI支出　強調對非裔及LGBTQ社區合作承諾不變

《彭博》報道，摩根大通行政總裁戴蒙指出，將縮減一些在他看來是浪費錢的多元化舉措，惟對於與非裔、西裔、LGBTQ社區合作的承諾，該行態度不會改變。



這位華爾街最直言不諱的領導人之一在俄亥俄州一個活動上回答了員工提出的有關摩根大通多元化、公平性和包容性（DEI）計劃的問題。戴蒙稱，之所以取消一些舉措是因為它們成本過高。

他說，「很多公司做了我永遠不會做的事情，摩根大通可能也幹了一些浪費錢的事，我對那種反偏見訓練從來不是很相信」。許多公司試圖讓員工意識到所謂的無意識偏見，即人們可能會根據一個人的性別、種族、年齡或其他因素形成意見或判斷。

Jamie Dimon 戴蒙 , chairman of the board and chief executive officer of JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 , gestures as he speaks during an interview with Reuters in Miami, Florida, U.S., February 8, 2023. (REUTERS)

重申對黑人及西裔人士承諾不變

戴蒙表示，該行對黑人、西裔和LGBTQ群體的基本方針沒有改變，他對摩根大通一些與DEI相關的支出計劃提出質疑，但沒有透露具體細節。

據《彭博》聽到的講話錄音，戴蒙說，「我看到我們把錢花在了一些愚蠢的事情上，這真的讓我很生氣。我要取消它們，我不喜歡在這種官樣文章上浪費錢。」摩根大通發言人對戴蒙的言論不予置評。

近年來DEI項目已成為美國的一個熱點話題，美國總統特朗普下令政府部門推動企業取消這些措施，包括埃森哲、高盛在內的多家大公司紛紛響應，弱化了對DEI的承諾。

戴蒙表示，摩根大通與DEI相關的一些舉措與特朗普當選總統無關。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

要求員工每周五大回辦公室工作

摩根大通在全球擁有超過30萬員工。該行最近告訴許多員工，每周必須在辦公室工作五天而不是三天。該行大約60%的員工﹕包括許多交易員和零售網點員工，已經執行該要求。

一些不滿取消居家辦公計畫的員工發起了網上請願。截至周四上午，已有超過1,200人在請願書上簽名。 戴蒙說，「我才不管有多少人在那該死的請願書上簽字」。《路透》早些時候報導了他對重返工作崗位政策的評論。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

戴蒙指出，混合辦公模式會降低效率和創造力，管理人員無權決定團隊的工作安排。「我不會讓他們來做決定。門兒都沒有。濫用混合辦公的情況太多了」。

戴蒙還表示，由於混合辦公和遠程工作，年輕員工在社交方面落後了，這對他們是一種傷害。他說，「我們理解會有靈活性，但我會非常密切地跟蹤下面的經理們，我們的這些管理者根本沒有好好管理」。