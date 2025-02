彭博︰摩通戴蒙擬削DEI支出　強調對非裔及LGBTQ社區合作承諾不變

《彭博》報道,摩根大通行政總裁戴蒙指出,將縮減一些在他看來是浪費錢的多元化舉措,惟對於與非裔、西裔、LGBTQ社區合作的承諾,該行態度不會改變。



這位華爾街最直言不諱的領導人之一在俄亥俄州一個活動上回答了員工提出的有關摩根大通多元化、公平性和包容性(DEI)計劃的問題。戴蒙稱,之所以取消一些舉措是因為它們成本過高。

他說,「很多公司做了我永遠不會做的事情,摩根大通可能也幹了一些浪費錢的事,我對那種反偏見訓練從來不是很相信」。許多公司試圖讓員工意識到所謂的無意識偏見,即人們可能會根據一個人的性別、種族、年齡或其他因素形成意見或判斷。

Jamie Dimon 戴蒙 , chairman of the board and chief executive officer of JPMorgan Chase & Co. 摩根大通 , gestures as he speaks during an interview with Reuters in Miami, Florida, U.S., February 8, 2023. (REUTERS)