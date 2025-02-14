中銀國際︰DeepSeek增市場對科技股信心　調高恒指目標至25700點

DeepSeek的人工智能（AI）產品令市場人士驚艷，並推高中港股市。中銀國際指，隨著DeepSeek成功，顯著改善投資者對中資科技股的未來發展的信心，同時中央已承諾繼續推出更多寬鬆貨幣政策及進取財政措施，相信港股很大機會出現估值重估，因此調高恒指今年底目標價16.8%至25700點，相當於預測市盈率11.7倍，回到過去20年的平均值。



Deepseek。（Reuters）

中銀國際表示，港股今年日均成較已較2024年全年上升23.2%至1,624億元，大多數行業今年來都錄得增長，當中資訊科技（IT）、非必需消費品及原材料行業表現最佳，累升11%至15%不等。該行指出，DeepSeek的推出是中國科技發展的里程碑，亦明顯改善投資者對於中資科技股的情緒，或會推高中資科企的估值，帶動港股估值重估。

港股較A股市更具吸引力

該行認為以估值來看，現時港股較A股及其他主要市場吸引。目前恒指預測市盈率約9.9倍，較過去20年平均值折讓15.6%，市帳率約1.1倍，亦低於過去20年平均值25.4%。同時建議投資者可留意資訊科技及高端製造兩大行業，相信會是今年投資焦點，長線投資機會可留意科技創新、消費升級及高端製造。