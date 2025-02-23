承認加願意　人生隨心所欲｜知薇

最近知薇接觸到兩段生命故事，雖無驚濤駭浪，卻令人感悟良多。

一個女士與手足多年關系不好，開始由於想法認知的不同，發生了一些沖撞，之後就多年都不來往。近期在家庭聚會相見，女士內心唏噓各自人生過半，雖血濃於水，卻關系疏離很可惜，就決定走出第一步修補關系。她主動示好和關心對方，給予大家重修舊好的起點，很驚訝對方也接受了好意並熱情回應，之後大家恢復來往交流。女士很開心的發現，原來只要自己不固執堅持，承認做得不好和願意主動走出第一步，一切都變得如此簡單順利。

一位男士當年追求妻子時，對方本覺得不合適，但男士很傾心於她，就事事願意、毫不計算的付出，最終贏得芳心，娶得美人歸。近年，老夫老妻在生活壓力下矛盾累積，妻子日漸不滿提出了離婚。男士不甘心之余，反思既然無法給愛人幸福，就要忍痛放手。於是他用心配合妻子，離婚程序都按她的方式和節奏來。誰知奇跡發生了，妻子再次感受到先生真摯的愛和付出，竟決定收回離婚申請，兩人和好如初。男士很驚奇的發現，當自己承認不足、事事願意，伴侶就事事滿意，人生就事事順利。

近年各種心理和其他學派都開始主張：我們之外沒有別人，一切都是自己內心狀態的投射。細想真的如此，我們五感所及之處，才有鮮活的世界，眼耳口鼻不及之處，天花龍鳳都不關事。而五感接受到世界的信號，本是無好壞的中性存在，那些個傷春悲秋，都是我們自身狀態的鏡像。

關於此，更有智慧的一段話是：我們眼中的自己不是自己，我們眼中的他人也不是他人，我們眼中的他人才是自己。他人就是我們的鏡子而已。

鏡子裏自己不美，我們都懂不能怪鏡子，而是要改鏡子前的自己。那為何看到的人事物不美，我們不懂反求諸己，而是貪嗔癡的怪別人怨天地呢？

至此，當我們不再責怪如實的鏡子，而是回到自己身上，樂於反思自省，承認自己的不足，願意接受和改變。當改好了自己，所到之處，所見鏡像又美又善，人生還能不隨心所欲、順心快樂嗎？

有了如此感悟，知薇最近也在調整狀態，遇到不順心的發生，有慣性想不爽那一剎那，就提醒自己要以心轉境，先看看自己有什麽能做的、能做好些的、能更配合別人的。如此一來，還真發現，心情就會變好，事情也在願意的願力下，更平順的解決了。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。