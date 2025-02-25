恒生指數最新跌逾300點　險守23000點　滬深股市齊低收｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周一（24日）低收，同日美股三大指數走勢各異，當中反映科技股走勢的納指跌237點或1.21%，道指則升33點或0.08%。同時多隻中概股低收，當中阿里（9988）ADR瀉約1成。亞太區股市方面，日本股市假期後重開，今日（25日）早段曾跌600點。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊回升，其中兌日圓重上150水平。



【15:22】內地股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3346點，跌26點，深成指數收市報10854點，跌128點，滬深300指數收市報3925點，跌44點，創業板指數收市報2240點，跌25點。

港股最新報23013點，跌327點。

【13:46】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅午後略為擴大至逾200點，恒指最新報23131點，跌209點，國指跌72點，報8546點，科指跌23點，報5766點，成交額為2,192億元。

攜程（9961）跌10.4%，最新報470元，為目前表現最差藍籌。

【12:14】港股半日跌145點

港股今早受到科技股拖累，低開逾600點兼失守23000點，惟跌幅逐步收窄，半日跌145點，報23195點，國指跌43點，報8575點，跌43點，科指跌1點，報5787點，成交額約為1,852億元。

科技股今早普遍向下，阿里（9988）跌2.7%﹑騰訊（0700）跌2.1%﹑美團（3690）跌2.3%，京東（9618）跌2.5%﹑百度（9888）跌2.9%。小米（1810）則逆市再創新高，中午收市報53.4元，升3.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升12.2%﹑蔚來（9866）升2%﹑小鵬（9868）升6%﹑比亞迪（1211）升0.9%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1%﹑安踏（2020）跌0.8%﹑李寧（2331）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%﹑友邦（1299）跌1.5%﹑港交所（0388）無升跌，報345.6元。

【11:17】港股跌幅縮至141點

港股跌幅進一步收窄，最新報23200點，跌141點，成交額為1,573億元。

汽車股逆市上揚，理想汽車（2015）飆13.7%﹑蔚來（9866）升1.9%﹑小鵬（9868）升5%﹑比亞迪（1211）升0.9%。

【10:34】港股跌幅縮至不足300點

港股跌幅進一步收窄兼收復23000點，恒指最新報23051點，跌290點。

【10:23】港股最新跌427點

港股維持約400點跌幅，恒指最新報22914點，跌427點。

阿里系領跌，阿里（9988）跌半成，比亞迪電子（0285）及攜程（9961）分別跌4.7%及4.3%。

【09:44】港股跌幅收窄至不足500點

港股跌幅縮減至不足500點，最新報22882點，報459點。

阿里（9988）及阿里健康（0241）分別挫7.8%及7.5%，快手（1024）及京東（9618）分別跌5.3%及5%。

阿里巴巴

【09:25】港股低開625點

恒指最新報22716點，低開625點，國指最新報8739點，低開239點，科指最新報5540點，低開249點。

美國總統特朗普上周五簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄，限制美國資金投資中國高科技行業，科技股今早普遍向下。阿里（9988）低開7.8%，報125.1元﹑騰訊（0700）低開3.9%﹑美團（3690）低開3.9%﹑小米（1810）低開3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑港交所（0388）低開2.9%﹑友邦（1299）低開3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開4.1%﹑比亞迪（1211）低開1.6%﹑吉利（0175）低開2.6%。

地產股方面，新世界（0017）低開2.7%﹑新地（0016）低開1%﹑信和（0083）低開2.2%。