財政預算案｜澳洲會計師公會倡提升免稅額至15萬　降打工仔負擔

【財政預算案/財政盈餘/財政赤字/財赤/2025財政預算案】財政司司長陳茂波已宣布2025/26年度財政預算案，當中提出不少增加收入的方法，以及公務員凍薪等節流措施。同時為紓解市民壓力，提出向每名納稅人退回最多1,500元薪俸。



澳洲會計師公會指出，預算案公佈薪俸稅 100% 豁免，退稅上限為1,500 元。澳洲會計師公會大中華區分會稅務委員會成員趙健富對退稅措施表示歡迎，不過政府已有八年未檢討個人基本免稅額，考慮到現時社會經濟及通漲，公會建議提高至150,000港元，以減輕打工仔的經濟負擔。

公會又指出，認同通過「資源效率優化計劃」，從過去削減政府經常性開支每年1%，提升至設定三個財政年度累計削減至 7%。大中華區稅務委員會委員關治平建議成立獨立的小組，包括利用人工智能分析，進行跨部門的財政開支審視可縮減或優化的領域，同時平衡長遠發展競爭力，鞏固香港的核心優勢，保障長期投資不會受影響。

針對政府建議提高簽證申請收費和檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費、交通違例事項定額罰款，兩項措施預計會為政府增加每年共26億的收入，公會也認同有關措施。過往香港有關的收費和罰款水平偏低，目前建議只是把有關收費和罰款調整至合理水平，體現「用者自付、收回成本」的原則，同時對民生造成較低的影響，與公會較早的倡議一致。

在財政預算案內，陳茂波亦有談及北部都會區發展。德勤中國戰略及經濟諮詢服務合夥人江偉軒表示，歡迎政府在「北部都會區」的發展中採用多元化的發展模式，加速開發進度。 德勤認爲政府採取「有為政府、高效市場」，在積極運用市場資源的同時，政府亦應該積極參與，與市場共同投入推動北部都會區的產業發展 ，以展示了政府堅定不移地透過投資未來和產業化來推動「北部都會區」的發展。在最近宣佈的「片區開發」中，建議充分引入不同背景的市場參與者，特別是那些具有行業背景和耐心資本的參與者，這將有助於結合它們的專業知識和長期投資能力，確保更可持續和全面的發展戰略。

江偉軒又指出，政府應明確「北部都會區」以「產業導向」作爲開發原則，集中財政資源推進產業發展所需的策略性基礎建設，加快完善創新科技生態系統 。這些策略性基礎建設圍繞明確「北部都會區」主要發展產業，包括生命及健康科技、人工智慧與數據科學、先進製造、先進建造、新能源等的所需設施，例如高標準實驗室、樣本儲存中心、數據共享平臺、超級計算中心、智慧工廠等，以及必要的交通連接、生態保護設施等基礎設施。通過政府引領，香港方能釋放「北部都會區」的未被市場充分瞭解的發展潛力，以此吸引國內外先進企業來港投資及設立國際總部、研發中心和生產線。

香港證券及期貨專業總會指出，對政府未作公務員薪酬調整的同時選擇削減社會福利表示深切關注。此舉不僅對社會弱勢群體造成直接影響，更可能進一步加劇社會不平等，削弱市民對政府的信任。同時認為政府應優先通過優化內部資源分配及控制開支來解決財政壓力，而非將負擔轉嫁至社會大眾，這樣不僅會對社會穩定產生負面影響，還可能損害經濟復甦。政府應審慎權衡各項政策對不同階層的影響，確保財政措施的公平性和可持續性。

該會指出對於預算案未有提及下調股票印花稅表示遺憾，並提出以下建議調降股票交易印花稅，由現行的買賣雙方各付0.1%調降至0.0625%，以提升市場競爭力。重新引入衍生工具印花稅，對窩輪、牛熊證等產品徵收合理稅項，確保市場公平性。長遠目標應逐步撤銷股票交易印花稅，以增強香港市場的國際吸引力。調整上市門檻，優化雙重主要上市及第二上市的規則，吸引更多國際投資者和企業來港。

就深化資本市場發展及互聯互通機制。該會支持政府提出的多項資本市場改革措施，並進一步建議，優化上市規則：降低符合盈利要求企業的最低市值門檻，以提升新股市場活力。放寬上市公司注入新資產的規定：促進市場併購及重組活動，增強市場流動性。強化與內地市場的互聯互通：擴展滬深港通標的範圍，進一步提高市場交易量。加快推進T+1結算周期：改善交易單位制度及上市制度改革，確保市場運作更加高效。