得之我幸　失之我命　人生職場冇有怕｜知薇

和新入職的下屬聊天，她說起自己之前的職場路，每一步都如命中注定。

說到如何來到今天的城市，竟緣起父輩年代的大事件，時代的洪流，推著她把握當時眼前機會來到陌生的城市，就此留下來，讀書工作，打拼出自己的一片天地。

說起這份新工的緣分更是神奇，數年前她為了探索新的職業領域，加入前公司，從零到有，靠的是厚著面皮跟專家聊天學習，幾個月後把新領域的專業詞語和知識學了個遍，最後竟可以作為自己本來專業領域和新領域的雙料專家。

正當做得得心應手時，公司股東覺得商業模式不夠賺錢，公司關門大吉，失意又擔憂之際，發現我在找的人需要的知識技能很專註且跨界，竟然正好是她兩個領域的雙料經驗，大家一拍即合。

想起幾個月前和一位英國前輩聊他的職場路，也有類似的感慨。莫名其妙的來了亞洲，剛做的得心應手時就被人推到管理整個區域，再次剛適應時，又被老板問是否要落local市場，百般不願意，拒絕了三次，還是「被任命」了，最後竟有出其不意的學習和累積。

知薇回頭看來時路，竟有如此多相似之處。人生職場每次轉折點，表面上似乎源於自己的計劃和選擇，又似乎有對無形的手把機會推到我面前推著自己跨每個下一步，而我所謂的計劃更多是踏實做好每個當下；所謂的選擇，無非是順應還是拒絕有限的機會。

我和下屬聊到酣暢時，大家的共識就是，人要順著緣分和勢走，一來一些命運的安排不由得我們；二來相信生命過程，可有助於我們更蹦能專註、得到和把握機會，三來順勢而為，往往是最有效和有收獲的路徑。

與其扭捏、懷疑或抗拒，不如放松放手，專註於我們可以做的事情和付出的努力，其他就交給那對無形的手吧。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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