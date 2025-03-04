比亞迪低開7.5%　險守配股價　配售10.8億H股籌435億元

比亞迪（1211）再次於港股配股集資。該公司以配股價335.2元，配售10.98億股H股，集資435億元，配股價較周一（3日）收市價折讓7.8%。今早報336.2元，低開7.5%，力守配股價

公司指出是次配售配售所得款項淨額擬作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。



合共配售10.82億股H股

公司公告指出和配售代理(即高盛(亞洲)、UBS AG Hong Kong Branch及中信里昂證券)於2025年3月3日(收市時間後)訂立了配售協議，根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，公司同意按配售價每股H股335.2元發行配售股份(即公司將根據配售協議的條款並遵守其中的條件，發行1.298億股新H股)，而配售代理已分別單獨同意作為公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價購買配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

粉色的比亞迪海豚（BYD Dolphin）電動車。（比亞迪香港）

配售股份相當於現有已發行10.98億股H股的約11.82%，及於公告日期已發行股份總數的約4.46%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，公司已發行股本沒有其他變化，則配售股份約佔經擴大已發行H股數目約10.57%及配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約4.27%。公司將向聯交所申請配售股份在聯交所上市及買賣，遵守中國證監會規定並完成與本次配售有關的中國證監會備案。公司已委聘招銀國際融資擔任配售事項的牽頭經辦人。

資金用於提速出海進程

配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。董事認為，配售協議的條款(包括但不限於配售價)屬公平合理並符合公司及其股東的整體利益。假設所有配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為435.09億元，而經扣除佣金和估計費用後的配售所得款項淨額預計約為433.83億元。配售所得款項淨額擬作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

2025年2月19日，日本東京，圖為比亞迪在展覽中展示圓柱形電池。（Reuters）

在新能源汽車競爭日趨激烈的背景下，比亞迪通過技術革新持續走在新能源汽車智能化的前沿，率先提出「整車智能」、「全民智駕」戰略，構建起「天神之眼」技術矩陣，全系車型搭載高階智駕技術，加速高階智駕的普及。公司將持續在智能化領域進行研發投入，在新能源汽車行業下半場發展中把握重要機遇。

通過創新技術的量產成熟和對用戶需求的精準洞察，比亞迪已構建「比亞迪」品牌、「方程豹」品牌、「騰勢」品牌及「仰望」品牌在內的多品牌梯度佈局，覆蓋從家用到豪華、從大眾到個性化，滿足用戶多方位全場景用車需求。在高端化方面，公司將進一步加強創新研發、完善產品佈局，用科技重塑新能源時代高端品牌價值觀。

在鞏固和擴大國內市場發展優勢的同時，比亞迪依託科技領先、安全領先、質量領先、市場領先的全面實力，汽車業務出海全面提速，產品和渠道持續拓展，本土化工廠陸續投產，產品深受當地消費者的認可和喜歡，並榮獲多國新能源汽車銷量冠軍。公司將持續拓展海外業務佈局，鞏固全球新能源汽車行業的領導地位，為中國汽車打開新的市場窗口和國際化機遇，助力中國汽車產業引領全球新能源汽車浪潮。