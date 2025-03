美國總統特朗普呼籲降低油價之後,OPEC+計劃重啟被一再拖延的石油增產計劃。3月3日,OPEC+發布聲明稱,沙特阿拉伯和俄羅斯牽頭的OPEC+將在4月把日產量提高13.8萬桶。這將是該組織兩年多來首次宣佈月度增產,到2026年,日產量將逐步恢復到220萬桶。



聲明指出,「根據市場情況,逐步增產的決定也可能會暫停或逆轉。這種靈活性將使OPEC+能夠繼續支持石油市場的穩定。」

石油輸出國組織OPEC: The logo of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is pictured at its headquarters in Vienna, Austria, August 21, 2015.. REUTERS/Heinz-Peter Bader/File Photo