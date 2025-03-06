三大因素加持　法巴押注日圓大漲15%丨遊日注意

彭博報道，法國巴黎銀行資產管理公司表示，受日本利率上升的推動，日圓兌美元匯率可能升至130左右。

該公司主管James McAlevey指出，隨著日本央行升息和聯儲會恢復寬鬆政策，日圓可能從目前水準再漲10%至15%。對全球貿易戰加劇的擔憂也刺激了對避險資產的需求——日圓越來越可從中受益。

McAlevey周一接受採訪時表示，日本央行有充分理由收緊貨幣政策，因為通膨看起來更能持續。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

日美巨大利差 漸收窄

日本與美國之間存在著巨大的利率差距，日圓在連跌四年後，交易員們長期以來一直認為日圓匯率便宜。但即使投資老手也可能誤判時機，過早買進日圓，凸顯出市場對全球第三大交易貨幣的信心依然十分脆弱。

日本與美國之間曾經的巨大利差，導致日圓兌美元匯率在7月跌至數十年來的最低點161.95，本周逐漸回升至150左右的水平。對沖基金也變得不那麼悲觀了，美國商品期貨交易委員會的最新數據顯示，日圓的淨空頭頭寸為10月以來的最低水準。

McAlevey是去年過早進場的人士之一，並在2024 年晚些時候退出看漲日圓的部位，因成效不彰。

擁有約25年投資經驗的McAlevey表示，我們現在回來了。大約一個月前他又開始買日圓。鑑於日圓兌美元在過去一個月內升值1.6%，到目前為止，這筆交易仍有獲利。