保薦人主管協會：新股回撥機制行之有效　倡調高超額認購倍數門檻

港交所（0388）去年年底就最優化首次公開招股市場定價及公開市場向市場諮詢，其中建議要求發行人將至少一半的發售股份分配予建簿配售部分，以及將現行回撥機制上限最高50%改為20%。香港保薦人主管協會創會會長鄧澔暐表示，此做法未能根本解決問題，相反他建議調高回撥機制觸發條件。



港交所解釋指，調低回撥上限可提升更有議價能力的投資者在新股定價的參與程度，可以盡量降低新股上市後的價格波動。

鄧澔暐表示，現時的回撥機制一直都行之有效，業內一向都沒有特別意見，而且沒有證據顯示散戶分貨太多，會拖累上市之後的股價表現。

不過，他指出，回撥機制仍有改善空間，其觸發條件太低，尤其是在FINI 新制度下，只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額（POmax），而非全數資金。因此，個別券商提供「免銀行融資利息」孖展搶客，「鬥篤手指，導致超額認購條數係虛」，頻繁觸發回撥機制，可能會導致股票價格的波動。

倡基石投資者認購部份設上限

他建議，此現象是FINI新機制的副作用，可調高回撥機制觸發條件，現行為新股超額認購逾15倍，或可上調至150至1,000倍。協會亦建議在基石投資者認購部分設上限，惟沒有透露實際上限建議。

香港保薦人主管協會（Hong Kong Sponsor Principal Association）今日宣布正式成立，旨在提升香港資本市場的國際地位，促進保薦人專業水平。鄧澔暐表示，雖然協會成員所屬公司主要是小型保薦人公司，但目前6個創會會長及數名榮譽顧問所屬的保薦人公司過去曾為超過170間公司上市，協會的聲音有一定代表性，又指小型投行暫時未收過港交所諮詢，希望可以藉此表達意見。