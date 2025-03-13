九倉去年基礎盈利減21.5%　第二次中期息20仙　港碼頭吞吐量跌6%

九龍倉集團（0004）公布截至去年12月底全年業績，基礎淨盈利按年減少21.5%至27.98億元，若計入物業重估減值淨額59.9億元及其他非現金項目，年內錄得股東應佔虧損32.24億元。派第二次中期息20仙，全年派息40仙。



九倉指出全年基礎淨盈利減少，與內地發展物業確認入賬銷售額減少，及應佔減值撥備增加至20.18億元。

公司指出香港發展物業業務年內收入為3.22億元，按年跌71%，營業盈利按年跌36%至1.73億元，因確認入賬銷售額減少。至去年底尚未入賬銷售額為5.01億元。

九倉龍翔道188號豪宅新盤項目。（蔡偉南攝）

內地物業發展確認收入32億元

內地發展物業業務方面，年內按應佔份額計算，確認收入為32.1億元，按年減少65%。營業盈利減少9%至9.3億元，另為現有存貨作20.18億元減值。去年應佔已簽約銷售額為14億元人民幣。

內地投資物業業務方面，收入為45.71億元，按年跌4%，營業盈利按年跌6%至29.83億元。

九倉旗下現代貨箱碼頭。（劉定安攝/資料圖片)

現代貨櫃碼頭香港吞吐量跌6%

物流基建業務方面，公司指出由於地區競爭激烈，現代貨櫃碼頭在香港吞吐量按年跌6%至350萬個標準箱。深圳方面大鏟灣碼頭吞吐量上升15%至220萬個標準箱，蛇口集裝範碼頭的吞吐量則上升5%至640萬個標準箱。香港空運貸站貨運量增加24%至200萬噸。分部整體收入跌7%至22.05億元，營業盈利按年跌17%至3.15億元。

公司指出展望未來，一場重大貿易戰迫在眉睫、地緣政治緊張局勢升溫、美國聯儲局息口走向和新關稅政策都可能引發經濟波動。 中國內地方面，旨在減輕房地產行業債務負擔的大規模財政支持措施的效果正待顯現，但重建消費者信心仍面臨挑戰。香港方面，改善基本經濟狀況是樓市復甦的關鍵。 面對複雜形勢，集團會繼續審慎理財，同時聚焦核心競爭力以推動發展。