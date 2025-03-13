兩會｜法國外貿銀行稱兩會GDP目標　反映要抵禦特朗普政策影響

中國一年一度最重要的會議﹕即全國人民代表大會（NPC）和中國人民政治協商會議（CPPCC）- 經過為期一周的會議後，已於周二（11日）閉幕。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）指出，一般說來，兩會期間，在總理向全國人大提交的政府工作報告中，會公佈當年的經濟增長目標。今年中國的GDP增長目標是維持在5%左右，與去年相同。自1月20日特朗普上任以來，美國已經對中國商品加徵了20% 的關稅，後續可能還會推出其他政策向中國施壓。從GDP目標可以看出，今年中國的主要目標是確保中國經濟能夠抵禦特朗普政策的影響。



艾西亞指出，去年在貿易順差高達1萬億美元的情況下，中國的經濟增速勉強達到5%。今年情況會更加艱難，但中國別無選擇，李強總理在政府工作報告中也證明了對這一目標的承諾。有三項政策變化值得一提：政策放寬、降低價格和增加製造業供應。第一項是將官方財政赤字從 GDP的3%提高到4%，創歷史新高，同時放鬆貨幣政策，央行可能即將降息。不過這不算是突然轉折，因為放寬政策的基調早在去年9月就已經開始。然而，正如迄今為止的情況一樣，中國政府可能不會推出猛烈的舉措，因為任何大規模的財政擴張都只會導致公共債務持續增加，而公共債務現在已經達到100%。

通脹目標降至2%

她又表示第二個變化是將通脹目標從3%下調至2%。這一舉措似乎表明，中國已準備好接受通貨緊縮的壓力，因為價格下降，尤其是出口價格下降，可能有助於中國出口走出困境。事實上，出口價格增速在2024年已經轉為負值，而2025年的情況也不容樂觀，繼生產者價格和出口價格之後，2月份消費價格增速也突然轉負（-0.7%）。通過壓低價格的方式來競爭存在一定的風險（日本在 1990 年代的經歷就是一個很好的例子），同時特朗普對中國加徵20%的關稅以及美元持續疲軟並沒有給中國留下太多空間。

第三項也是最後一條重要資訊是，確認中國將繼續提高製造業產能，將其作為增長引擎。換言之，中國無意通過減少供應來糾正產能過剩。加之宣佈的財政赤字增加似乎並非旨在促進消費，而是為了支持地方政府的債務重組，那麼可能不能期待2025年的消費趨勢出現大幅改善，特別是在勞動力市場依然疲軟、可支配收入停滯不前的情況下更是如此。在這樣的背景下，中國將需要更加努力地推動出口，以減少產能過剩問題，而美元貶值和關稅上調為出口帶來阻力。

在華西方企業利潤壓力增

對於世界其他地區來說，中國產品可能大量湧入其他出口市場。除了貿易管道之外，在通貨緊縮環境下，在中國運營的西方公司必然會面臨更激烈的競爭，利潤上將會面臨壓力。

Deepseek。（Reuters）

中國反擊特朗普威脅的第二種方式是自力更生，特別是在關鍵技術領域提升水準，以減少對美國的依賴。特朗普最大規模的投資項目，如「星際之門」AI項目，一直受到北京的密切關注，其反應顯而易見。首先，中國人工智慧平台Deepseek在1月底的成功，推動了內地和香港股市科技股的復蘇。隨著遲來的、終於有所改善的市場情緒，以及習近平主席對中國技術自力更生的高度重視，兩會已多次討論宣佈對關鍵技術、特別是人工智慧的不同類型的支援。為了追趕美國公佈的巨額投資，並支持這些技術的自主創新，兩會上宣佈了兩項新政策，即設立1萬億元人民幣（相當於1,380億美元）的國家創投引導基金，旨在加強人工智慧、量子技術、氫能和儲能等領域。第二項措施涉及放寬對IPO的限制，特別是，人工智慧等關鍵行業的虧損公司將被允許進入公開資本市場。這應該有助於保持股市的積極情緒，至少在這些 IPO 吸引足夠的投資需求的情況下。

總而言之，中國領導層已經通過「兩會」回應特朗普的威脅，不僅表明了中國經濟不會受關稅影響的決心，也表明了中國減少對美國的技術依賴的決心。