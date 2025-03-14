摩根資管：料2030年全球ETF規模達30萬億美元　亞太區活躍領跑

摩根資管發佈ETF市場分析，2024年亞太地區，市場資產管理規模（AUM）合計1.8萬億美元，中國在岸市場超過日本，成為區域第一，貢獻了6,150億美元的管理規模，區域佔比34%。區內日本與台灣緊隨其後，香港地區規模約580億美元。



該行續指，亞太地區的規模增長強勁，以大約每年24%的速度增長，並且每三年就可翻倍，遠超過其他地區。其他地區年複合增長率只有16%，且每5年才能翻倍。摩通預計，到2030年全球的ETF規模將達到30萬億美元，當中主動型ETF佔比6萬億。



全球ETF規模達15萬億美元 淨流量創新高

摩根資管分析指出，2024年對於全球ETF產業而言，意義特殊，首先在AUM方面，突破了15萬億美元的規模，按年增長近30%。當中超過7成來自美國地區，亞太區佔比就約為12%。

此外，就淨流量而言，全球ETF淨流量創下歷史新高，達到1.4萬億美元，但其指出，如果回看過去15年的表現，就知道這不是新鮮事，多年來投資者已經習慣於將ETF視為投資工具。

摩通預計，到2030年，全球的ETF規模將達到30萬億美元，當中主動型ETF佔比6萬億。（資料圖片）

亞太區ETF發展更活躍 75%為機構投資者

就亞太區而言，成長速度驚人，該行解釋稱，主要是由於資金流入、產品範圍擴大以及更多發行人和競爭對手進入亞太市場所致。因此，亞太地區ETF的年複合年增長率約為24%，超過歐洲的20%，美國的18%，預計未來亞太ETF會非常活躍。該行續提及，目前團隊重點是內地、澳洲和台灣市場。

摩根資管董事總經理、ETF業務亞太總監司馬非就透露，目前亞太區75%的投資者仍為機構投資者，包括一些退休基金及主權財富基金，散戶參與規模仍較細。而問及中港投資者對於ETF的投資偏好，摩根資管執行董事，亞太區直銷及數字化業務主管王偉指，在岸投資者此前仍更關注特定的行業型ETF，即追蹤特定的板塊。

摩根資管指，亞太地區ETF的年複合年增長率約為24%，超過其他地區。（資料圖片）

料主動型ETF為行業趨勢

該行續提及主動型ETF的規模，全球ETF產業規模為15萬億美元，主動型ETF只佔據4%，但相信監管者的支持，以及投資者的歡迎不減。其認為每五年，ETF規模就會翻倍。主動型ETF則更快，幾乎每三年翻倍，該行形容稱，這是在行業中見到的關鍵趨勢。

摩根資管表示，7、8年前只有約1%流入ETF的資金投資主動型ETF，但去年流入ETF的資金中，超過30%流入了主動型ETF，整個產業都朝著這個方向發展，甚至2020年首次出現了主動型ETF發行數量超過被動型ETF的情況，且隨後每年都在發生。

而問及風險，摩根資管指，主動型ETF最大的風險在於數量太多，所以你需要知道選擇哪一個，不過其續稱，目標是成為主動型 ETF 領域的全球領導品牌，希望可以佔據主動型ETF的市場份額約15%到20%。