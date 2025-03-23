滙控艾橋智︰中國當前正在進行的經濟轉型　創造大量新發展機遇

滙豐控股(0005)行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)今天﹙23日﹚出席中國發展高層論壇2025年年會。

他在參加會議期間表示，自中國發展高層論壇創立以來，中國經濟的發展速度令人驚歎。過去25年間，政府的支持性政策、強勁的投資拉動以及日益開放的經濟體系，共同推動了中國經濟的顯著增長。同時，民營經濟以及包括金融領域在內的國際企業，也發揮了重要的作用。

中國連續多年保持全球貨物貿易第一大出口國與第二大進口國地位。艾橋智認為，中國當前正在進行的經濟轉型創造了大量新的發展機遇。電動汽車、可再生能源、生物科技等領域的新動能表現亮眼，不僅為經濟發展增值，也為出口提供了新的增長點。

艾橋智表示，基於這樣堅實的基礎，相信中國在2025年及未來五年將繼續為世界經濟增長提供動力。不僅如此，他還預期，長遠來看，中國將作為一個持續繁榮的經濟體，處於全球貿易和投資的核心，並走在創新發展的前沿。

供應鏈和產業鏈發展是促進中國乃至全球貿易持續增長的基石。艾橋智指出，全球貿易模式正呈現出五大主要轉變：貿易和投資流持續被重塑；技術進步令消費加速轉向服務領域；電商平台將成為未來全球貿易的關鍵驅動力；經濟向可持續發展轉型正深刻影響着全球貿易格局；數位化在重塑國際商貿方面的影響日益顯現。

他指，在宏觀環境快速變化的當下，合作與對話尤其可貴，而中國發展高層論壇的作用也因此更加突顯，成為與會者互相學習，共同發掘未來的合作機遇，包括中國進一步開放金融市場、激發創新產業發展、構建新型可持續經濟，以及助力企業拓展全球市場。

滙豐始終致力於促進中國與世界的經貿往來，並將繼續助推中國金融業高水準開放、助力企業國際化進程，以及支援可持續發展新格局。

滙豐一直積極參與和支持中國金融對外開放的各項舉措並受益其中。目前集團在內地的服務範圍覆蓋銀行、保險(含保險經紀)、基金、證券以及金融科技等領域，業務規模持續擴大，已經發展成為資產規模最大的外資銀行。

作為在華投資最多的國際金融機構之一，滙豐集團近年來對內地的新增投入已達數十億人民幣。去年6月，滙豐中國完成了對花旗在中國內地的個人財富管理業務的收購，再次印證了集團對中國市場的長期信心；今年1月，由滙豐集團投資超過40億人民幣、位於深圳前海的新辦公大樓「HyQ前坊」正式揭幕，讓其更好地把握大灣區融合發展的新機遇。

近期，滙豐集團宣布一系列精簡業務架構、聚焦更具發展潛力領域的新舉措，並重申包括中國在內的亞洲市場前景廣闊，依然是集團優先發展的重要市場。