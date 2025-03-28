星展推饗樂隨行之ARTable　邀請得黑白大廚Edward Lee策劃

星展香港今天推出「ARTable」，作為「星展饗樂隨行 DBS Culinary Delights」的重要一環。首場餐饗體驗由Tatler呈獻，並由享譽國際的《黑白大廚》名廚Edward Lee精心策劃。是次亦是他首次於香港參與活動。星展豐盛理財品牌大使宣萱亦出席了新聞發布會。



透過餐飲體驗與客戶建立更有價值聯繫

「星展饗樂隨行」專注於為客戶打造難忘的美食盛宴，以超越傳統銀行服務。首場餐饗體驗—「ARTable」於3月27日隆重舉行，餐單靈感來自藝術家方媛的畫作，由星級名廚Edward Lee精心策劃和烹調精緻佳餚。此獨特的體驗不僅以美饌佳餚展現藝術魅力，更讓客戶在享受美食的同時，沉浸於藝術的氛圍之中。

星展北亞區主管及星展銀行（香港）有限公司行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示：「我們期望透過這項創新的客戶互動，深入探索美食與文化的無限潛力，與客戶建立更深層且持久的關係。我們承諾提供超越一般銀行服務的卓越體驗，使客戶能夠全方位沉浸於豐富的文化與藝術氛圍中。藉此計劃，我們將推出一系列具深度與意義的餐飲體驗，與客戶建立更有價值的聯繫，進一步鞏固本行在持續創新與建立長期夥伴關係上的堅定承諾。」

In this photo illustration, a DBS logo seen displayed on a smartphone with a DBS bank logo in the background. (Getty Images) 星展銀行

星級名廚Edward Lee廚藝精湛，擅長以創新手法揉合東西美食文化，演繹各種故事。Chef Lee表示：「期望透過美食與藝術的結合，為香港帶來嶄新的味覺體驗。是次不僅是一場美食盛宴，更是一種文化交流，為饕客呈獻感官與味蕾上的極致體驗的同時，感受到藝術的魅力。」

另外，星展豐盛理財品牌大使宣萱亦於活動中分享了她對美食與藝術的獨特見解，深刻體會到「星展饗樂隨行」的融合能夠啟發客戶，使他們在享受美食的同時，感受到藝術的力量。

隨著「星展饗樂隨行」的啟動，星展香港期待透過這一創新計劃，為客戶提供更多元化和豐富的體驗，進一步鞏固與客戶之間的深厚聯繫，並在未來的活動中持續探索美食與文化的交匯。