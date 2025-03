星展推饗樂隨行之ARTable　邀請得黑白大廚Edward Lee策劃

星展香港今天推出「ARTable」,作為「星展饗樂隨行 DBS Culinary Delights」的重要一環。首場餐饗體驗由Tatler呈獻,並由享譽國際的《黑白大廚》名廚Edward Lee精心策劃。是次亦是他首次於香港參與活動。星展豐盛理財品牌大使宣萱亦出席了新聞發布會。



「星展饗樂隨行」專注於為客戶打造難忘的美食盛宴,以超越傳統銀行服務。首場餐饗體驗—「ARTable」於3月27日隆重舉行,餐單靈感來自藝術家方媛的畫作,由星級名廚Edward Lee精心策劃和烹調精緻佳餚。此獨特的體驗不僅以美饌佳餚展現藝術魅力,更讓客戶在享受美食的同時,沉浸於藝術的氛圍之中。

星展北亞區主管及星展銀行(香港)有限公司行政總裁龐華毅(Sebastian Paredes)表示:「我們期望透過這項創新的客戶互動,深入探索美食與文化的無限潛力,與客戶建立更深層且持久的關係。我們承諾提供超越一般銀行服務的卓越體驗,使客戶能夠全方位沉浸於豐富的文化與藝術氛圍中。藉此計劃,我們將推出一系列具深度與意義的餐飲體驗,與客戶建立更有價值的聯繫,進一步鞏固本行在持續創新與建立長期夥伴關係上的堅定承諾。」

In this photo illustration, a DBS logo seen displayed on a smartphone with a DBS bank logo in the background. (Getty Images) 星展銀行