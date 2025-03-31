本港2月零售業銷貨額按年跌13%　連挫12個月

政府統計處今日（31日）發表最新的零售業銷貨額數字。2025年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，按年下跌13%。2025年1月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年下跌3.1%。與2024年同期比較，2025年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.8%。



在2025年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年下跌7.3%。2025年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升2.8%。與2024年同期比較，2025年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.4%。

扣除其間價格變動後，2025年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌15.0%。2025年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌5.1%。與2024年同期比較，2025年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌9.9%。

另一方面，2025年首兩個月與2024年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值上升0.7%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升0.6%）。

截至2025年2月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.0%。

（鄭子峰攝）

政府發言人表示，2025年2月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月進一步上升。2025年2月零售業總銷貨價值的按年跌幅擴大，部分是由於農曆新年今年在1月尾來臨，較去年的2月中為早所致。合併2025年首兩個月的數字以消除這方面的影響，零售業總銷貨價值的按年跌幅較2024年12月收窄。

展望未來，發言人指出中央政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業及盛事項目的發展，以及本地勞工市場的就業收入持續增長，均對零售業有利，儘管業界會繼續面對旅客和市民消費模式轉變的挑戰。