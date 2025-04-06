己所之欲　先予於人︱知薇

最近團隊處理項目，知薇發現出了不少問題，不僅團隊做的很辛苦，還要被其他團隊投訴，實在不值得，也很需要改進。

知薇原本火急火燎，臨時提議團隊開個會議，打算逐個「照肺」了。幸好團隊需要多15分鐘才準備好開會，知薇有時間問問自己，究竟會議開完想要得到什麽結果和效果。

頭腦冷靜下來後，我思路更清晰了，很明白會議後，團隊需要有套改進了的工作心法和方式，更重要的是這套方法要大家都認同、並且願意執行。這方法不難，但有錢難買我願意呀。

會議開始了，知薇第一先坦言會議目的不是指責誰做得不好或推卸責任，而是為了大家一起討論和修正，為了一起拿到更好的工作績效；第二誠懇的承認自己哪裏沒做到、什麽沒做好；第三基於前兩步的基礎，知薇提議自己和團隊之後如何改進的幾點具體建議，並邀請團隊分享和提供進一步意見建議。

這三步曲一下就把會議的基調定的很正面積極、會議的氣氛調得很有團隊精神，隊員們紛紛各抒己見、甚至承認自己做法有待改善的領域。大家齊心合力，把未來通項目處理方式厘清楚了不少，更看到提升效率和效果的可能性和希望。

知薇將此修正方式稱為：「己所之欲 先予於人」，與我們傳統常說的「己所不欲，勿施於人」有異曲同工之妙。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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