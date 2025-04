關稅戰｜達里奧指投資者過於關注關稅　忽略地緣政治等本質狀況

美國總統特朗普上任後大打關稅戰,觸發環球股市大幅下挫。《彭博》報道,有「鱷王」之稱﹑對沖基金橋水創辦人達里奧於社交媒體X發文,指出投資者過於關注關稅,對於重大貨幣、政治和地緣政治秩序「百年一遇」的崩解,反倒未給予足夠的重視,如果忽視這些本質性的狀況,投資人或在即將來到的最大動盪中措手不及。



他指出特朗普關稅政策的驅動因素之一是現有債務過多以及新增借款速度過快。美國舉債為過度的支出融資已無法自拔,中國等債權國則沉迷於向美國等債務國出售商品。無論用何種方法,導正這些失衡現象的壓力極大,但這麼做將極大地改變貨幣秩序。

達里奧又表示稱在一個去全球化的世界裡,同時存在巨大的貿易失衡和巨大的資本失衡顯然是格格不入,主要參與者不相信其他主要參與者不會切斷他們所需的商品供應(這是美國的擔憂),或償還債務(這是中國的擔憂)。

另一方面,他接受媒體訪問時指出展望未來幾個月,關稅問題加劇矛盾,債務問題無法回避,競爭力問題也依然存在,對預算赤字降至GDP的3%的目標表示擔憂。這些問題在歷史上反復出現,從週期的角度看,現在所處的時期與20世紀30年代大蕭條時期類同。

他又指出世間存在各種秩序體系,而這些體系會因為某些原因崩潰,進行形成週期。比如說,有貨幣體系,還有債務週期。結果就是,一個人的負債是另一個人的資產,當這些積累到定程度,難以為繼的時候就會出現大問題。同時還有國內政治秩序週期,左派和右派之間通常會有激烈的動盪。由於民主國家特有的無序狀態,會產生很多爭鬥,因為這需要合作、妥協等等。美國現在正處於這種秩序變革的過程中。

