特朗普關稅｜鱷王達里奧指透過人民幣升值　促中美達成協議

美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對各國徵收「對等關稅」，一周後便指出除中國以外，對其他正進行談判的國家暫緩徵收較高稅率的對等關稅90日，並於期間大幅降低對等關稅至10%。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人「鱷王」達里奧（Ray Dalio）於社交媒體上發文指，特朗普決定放棄更糟糕的方法，轉而通過談判解決問題是較好，並建議特朗普透過讓人民幣升值的交易來令中美達成協議。



達里奧指，「在處理不可持續的債務及失衡問題上，有更好和更壞的方法。特朗普決定從更壞的方法中後退一步，並商討如何處理這些失衡問題是更好的方法」。

他期望特朗普可對中國採取一樣做法，「包括商討一個讓人民幣兌美元升值的交易，可透過中國出售美元資產，同時放寬財政及貨幣政策以刺激需求來達成」。這屬「雙贏」方案。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

籲美政府降財赤至佔GDP約3%

他又認為中國應重組兼變現過剩的債務問題，強調債務或貨幣秩序必須有重大改變，才可解決債務、貿易和資本失衡問題。

他又指，特朗普下一步應妥善處理赤字問題，建議將赤字削減至 GDP的3%。

另外，達里奧指，現時對於遭已發生或潛在發生的事情所驚恐的投資者而言是一個好時機，讓他們重新思考投資組合，避免難以忍受的風險。他又認為有另一個糟糕的市場走勢終會出現。