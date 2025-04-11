關稅戰｜美國3月CPI按月跌0.1%　近5年來首次下降

由於汽油和二手車價格下跌，美國3月消費物價指數（CPI）放緩。美國勞工部4月10日公布，上個月消費物價指數（CPI）按月下跌0.1%，是自2020年5月以來的首次下降，低於市場預測將上漲0.1%，前值為按月漲0.2%。路透社稱，但在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向中國商品大幅加徵關後，溫和通脹料難以持續。



美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

CPI出現近5年來首次月度下降，雖反映通脹放緩，但這也可能顯示，在關稅加劇經濟衰退擔憂之際，需求出現疲軟。期內核心CPI按月升0.1%，低於預期的0.3%，也是自2024年6月以來核心CPI最小漲幅；按年則升2.8%，也低於市場預期的3%，前值為增長3.1%。

其中，汽油價格下跌6.3%，超過了天然氣和電力成本上漲的幅度。食品價格則繼2月上漲0.2%之後，於3月再漲0.4%；其中雞蛋價格上漲5.9%。肉類、魚類和乳製品的價格也大幅上漲，但蔬果、穀物及烘焙產品價格下跌。

機票價格、酒店和旅館房價均有所下降，分析指反映在商家和消費者信心急劇惡化的情況下，可自由支配的支出正在下降。航空公司高層表示，商務旅遊需求正在減弱。一些經濟學家認為，雖預期通脹會由關稅推高，但可能由於消費者需求減弱而被抑制。