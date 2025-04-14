滙豐及友邦飆4%　ATM全線上揚　領恒生指數升500點重上21400點

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】關稅戰再有新消息，繼上周三（9日）宣布暫緩對已開展的貿易伙伴開徵「對等關稅」後，美國於上周五（11日）對進口電子產品及半導體等產品，即將作新安排。消息刺激美股於當日高收，三大指數升幅介乎1.56%至2.06%。亞太區股市今日（14日）亦承接美股升勢，其中日本股市升逾500點，重上34000點大關。匯市方面，美匯指數再次跌穿100，最新報99.65，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均向下，其中兌日圓跌穿143。



【16:29】港股升逾500點

港股今日高收，勁升逾500點，收市報21417點，升502點，國指升164點，報7965點，科指升114點，報5015點，成交額約為2,534億元。

科技股上揚，阿里（9988）升5%，報108.2元﹑騰訊（0700）升2.4%﹑美團（3690）升1.7%﹑京東（9618）升2.4%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升0.2%﹑瑞聲（2018）升0.5%﹑信利（0732）升1.1%﹑鴻騰（6088）升2.6%。

小米（1810）跌2.4%﹑聯想（0992）升3%。

金融股方面，滙豐（0005）升4%，報78.5元，友邦（1299）升4.1%﹑港交所（0388）升6.9%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.7%﹑李寧（2331）升1.4%﹑安踏（2020）升2.1%。

【15:05】港股最新升447點

內地股市高收，上証指數收市報3262點，升24點，深成指數收市報9884點，升49點，滬深300指數收市報3759點，升6點，創業板指數收市報1932點，升6點。

恒指最新報21362點，升447點。

【13:35】港股現升426點

港股升幅在午後收窄，恒指最新報21341點，升426點，國指升136點，07938點，科指升104點，報5005點。

港交所（0388）升6.1%。

【12:28】港股半日升504點

關稅戰暫時有最新進展，帶動港股半日升504點，報21419點，國指升168點，報7970點，科指升131點，報5032點，成交額約為1,543億元。

手機設備股今早普遍上揚，舜宇（2382）升1.8%﹑瑞聲（2018）升1.9%﹑信利（0732）升1.1%﹑鴻騰（6088）升2.6%﹑比亞迪電子（0285）升3%。

小米（1810）跌0.9%﹑聯想（0992）升4.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升3.3%﹑小鵬（9868）升6.6%﹑蔚來（9866）升5.4%﹑比亞迪（1211）升2.4%。

科技股方面，阿里（9988）升5.5%﹑騰訊（0700）升3%﹑美團（3690）升1.6%﹑網易（9999）升2.9%﹑京東（9618）升2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升3.3%﹑友邦（1299）升4.2%﹑港交所（0388）升7.2%。

【11:01】港股升574點

港股升幅達574點，最新報21489點，成交額為1,242億元。

金價高企帶動金礦股上揚，紫金（2899）升5.2%，報17.4元，招金（1818）升3%。

【10:10】港股最新升逾500點

港股升幅擴大至逾500點，恒指最新報21423點，升508點，國指升178點，報7979點，科指升141點，報5041點。

聯想（0992）﹑港交所（0388）等15隻藍籌股升逾3%。

長和（0001）升2.3%。

海底撈（6862）逆市跌3.2%。

【09:25】港股高開449點

恒指最新報21363點，高開449點，國指最新報7970點，高開168點，科指最新報5053點，高開153點。

手機設備股今早普遍上揚，舜宇（2382）高開6.2%﹑瑞聲（2018）高開6.2%﹑信利（0732）高開5.4%﹑比亞迪電子（0285）高開6.5%。

小米（1810）高開2.1%﹑聯想（0992）高開8.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開4.3%﹑騰訊（0700）高開2.2%﹑京東（9618）高開1.3%﹑美團（3690）高開2.2%。

出口股方面，申洲（2313）高開2.1%﹑創科（0669）高開3.6%﹑晶苑（2232）高開1.7%。

金融股方面，友邦（1299）升2.8%﹑滙豐（0005）高2.3%，港交所（0388）升2.6%。