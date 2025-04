關稅戰｜LVMH首季銷售跌3%　遜預期　CFO稱擬加價應對關稅

《彭博》報道,在貿易戰威脅擾亂金融市場之際,富裕消費者減少了對高端手袋的購買,導致LVMH年初銷售下滑。



LVMH集團周一在聲明中表示,截至今年3月底止第一季業績不及預期,銷售額下滑3%至203.1億歐元,遠低於分析師預期的2%增長。

該公司最大部門時裝皮具部門的內生收入在第一季度下降5%。而分析師預計的降幅僅為0.55%。

