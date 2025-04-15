關稅戰｜LVMH首季銷售跌3%　遜預期　CFO稱擬加價應對關稅

《彭博》報道，在貿易戰威脅擾亂金融市場之際，富裕消費者減少了對高端手袋的購買，導致LVMH年初銷售下滑。



LVMH集團周一在聲明中表示，截至今年3月底止第一季業績不及預期，銷售額下滑3%至203.1億歐元，遠低於分析師預期的2%增長。

該公司最大部門時裝皮具部門的內生收入在第一季度下降5%。而分析師預計的降幅僅為0.55%。

福布斯中國4月4日公布2023全球億萬富豪榜，顯示來自法國、世界最大奢侈品集團路威酩軒（LVMH）主席兼行政總裁阿爾諾及家族成為2023年全球首富。Bernard Arnault, speaks during a news conference to present the 2022 annual results of LVMH in Paris, France, January 26, 2023. REUTERS

政策致集團進入未知領域

集團財務總監Cecile Cabanis表示，關稅政策令集團進入「未知領域」，或考慮加價以應對美國的關稅，同時也有調整行銷成本的空間。

各類分項業務中，僅鐘錶與珠寶業務銷售額按年持平；核心業務時裝及皮具收入為101億歐元，按年下降5%，主要受中美對奢侈品需求疲弱及貿易戰威脅影響；葡萄酒與烈酒銷售額降幅最大，幅度達9%。Cabanis表示，美國近期的關稅變動可能進一步拖累當地干邑需求。

亞洲市場銷售跌11%

按地區計，歐洲市場為唯一實現增長地區，按年增長2%；亞洲市場（日本以外）銷售暴跌11%，為各市場中跌幅最大；日本市場收入則下降1%，主要受去年高基數影響；而美國市場則下跌3%。不過，亞洲和美國仍是集團最主要市場，分別貢獻30%和24%收入。

對於美國關稅政策，Cecile Cabanis在業績電話會上表示，集團可以擴大Louis Vuitton與Tiffany在美國產能，但並不打算徹底改變其在美國的生產佈局。