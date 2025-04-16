調查︰近四成受訪「夾心世代」計劃他方退休　首選大灣區其他城市

隨著預期壽命延長、生活成本上漲及現代生活充滿不同挑戰，滙豐保險委託獨立市場研究機構，深入探討香港及澳門居民退休時面對的最新挑戰，尤其是「夾心世代」。

所謂「夾心世代」，是指那些須負責供養年邁父母或年輕子女、或同時肩負長幼兩代經濟責任的角色。滙豐保險指出，這個角色在亞洲社會特別常見，主要因為亞洲對家庭價值的重視根深蒂固。

是次調查共訪問了1,003位年齡介乎40至70歲的香港及澳門準退休及退休人士，了解他們的退休規劃及面對的挑戰，並剖析他們的主要憂慮及退休趨勢，並有三大調查結果。

調查指，「夾心世代」平均須將超過三分之一(36%)的開支分配予家人。﹙資料圖片﹚

調查結果一、40%表示退休後須承擔父母或子女的財政需要

在所有受訪者之中，40%表示退休後須承擔父母或子女的財政需要。這些「夾心世代」平均須將超過三分之一(36%)的開支分配予家人。在這群「夾心世代」中，93%擔心家庭經濟責任會影響個人退休計劃。當中有年長父母的「夾心世代」表示，醫療開支、日常生活費用及長者護理費用是三大憂慮來源。他們的憂慮其實是有根據的，因為當中90%的父母目前有身體健康問題，而62%有認知能力退化情況。

與此同時，對於須供養子女的「夾心世代」，他們的主要憂慮包括須確保有足夠財產承傳給子女、承擔他們置業時的首期開支及承擔他們的教育開支。基於以上原因，「夾心世代」在規劃退休時所承受的財政壓力可說是與日俱增。

調查結果二、36%受訪者有計劃前往其他地方退休

另外，隨著全球可及性的提升，這大大縮短了國家之間旅程及時區之間的差距。不少受訪者 (36%) 表示計劃往香港及澳門以外的地方退休，尋求其他退休方案。在這批受訪者之中，65%計劃往大灣區內地城市退休，受歡迎程度遠超大灣區外的內地城市 (15%) 、 英國 (13%) 及澳洲 (10%) 。

對於計劃移居大灣區退休的受訪者而言，首要考慮因素包括居住空間較大、較負擔得起的生活成本，以及與家人／朋友距離較近。

值得注意的是，在總受訪人士中，有額外22%表示計劃將大灣區內地城市視為次要居住地，他們約花四分之一的退休生活時間在大灣區內地城市，同時保持與原居城市的聯繫。

調查結果三、在大灣區退休的難處在於醫療保健

儘管大灣區是受歡迎的退休地點，但退休人士對於醫療保健方面存在憂慮。在計劃移居大灣區1的受訪者中，有半數認為跨境醫療保險索償困難，或以為香港保單無法索償大灣區內地城市的醫療費用。41%亦表示擔心不同地區的醫療紀錄無法同步。

儘管如此，所有受訪者中有78%表示對優質退休社區感興趣，尤其是希望融入大灣區1退休生活的「夾心世代」表示對設有中醫診所、提供專業照顧服務及健康配套設施的優質退休社區展現強烈興趣。

滙豐保險香港及澳門行政總裁曾珮珊表示：「退休不是一個人的事， 大部分準退休及退休人士積極物色周全方案，希望既可守護家人的同時，亦可保障退休生活質素，而毋須放棄個人對退休生活的要求。報告中發現越來越多人士有意往外地過退休生活，其中對鄰近的大灣區城市日趨關注。這些研究分析有助了解退休生活新趨勢及規劃更理想的退休藍圖。」