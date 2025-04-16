小鵬汽車︰關稅暫未損銷量　惟將審視供應鏈　豪言需在港有一席地

小鵬汽車（9868）創始人現身香港。何小鵬表示，有別於其他車企，公司將更聚焦於高科技、中高端的戰略，不過其也明言，未來3至5年，中國車企仍會保持此種強度的競爭，小鵬不可能「穩坐釣魚台」。



而對於外界最關注的關稅問題，小鵬副總裁顧宏地就表示，關稅既是挑戰，也是機會，因為公司並沒有在美國銷售，因此短期沒有受到影響，惟需警惕供應鏈遭受的潛在衝擊，需要提升效率應對地緣政治的波動。

何小鵬表示小鵬汽車將更聚焦於高科技、中高端的戰略。(盧翊銘攝)

讚香港具全球視野 需有一席之地

談及香港市場，何小鵬率先表示，香港有全球視野、全球思維，可以容納非常多的人才和思想。且小鵬第一個工廠來自肇慶，後來拓展至大灣區其他城市，相信大灣區的發展會越來越快，將來可在粵港澳研發製造更多產品，相信可以復刻手機等產業的發展模式，出現更多科技創新公司。

顧宏地補充稱，公司是中國第一家車企，完成港美雙重主要上市，他認為香港作為中國資本市場的高地，「我們需要在這裡有一席之地」。

顧宏地(圖右)表示，關稅既是挑戰，也是機會，會警惕供應鏈遭受的潛在衝擊，需要提升效率應對地緣政治的波動。(盧翊銘攝)

車企激烈競爭將維持至少3年

對於中國車企的競爭，何小鵬指出，未來3至5年，中國車企仍會保持此種強度的競爭，小鵬不可能「穩坐釣魚台」。

未來十年，他認為，僅會留下5至7間車企，就像內地的手機市場，不過不單是中國市場，也要在其他市場落地，希望未來十年，有一半的銷量來自海外市場，與之對應的，將有超過一半的收入由海外市場貢獻。

何小鵬(圖左)指出，每輛飛行汽車預計售價不超過200萬元人民幣，目前在內地已經接獲4,000台訂單。(盧翊銘攝)

關注關稅審視供應鏈 加強本土化適應

其續指，公司在全球多個市場，落地研發，獲得區域研發執照，提供本土化的服務，希望「走慢一點，走穩一點」，公司在4年前進軍歐洲，2024年進入30多個國家和地區，成為歐洲4萬元以上高端純電銷量冠軍。

顧宏地補充稱，儘管有關稅衝擊，但若想成為行業的領導者，就需要進行本土化的適應，包括本土的維修、充電設備等。

目前公司因為沒有對美國銷售，所以暫時不受關稅影響，但是會全面審視供應鏈，關注關稅動向，以此為機會提升自身能力。

料未來5至20年 人手一輛飛行汽車

對於飛行汽車，何小鵬表示，低空經濟已經發展了11年，只是近2年開始大力支持。小鵬研發的產品，分為兩種，一種是汽車+飛機，第二種是垂直起降的飛機。二者區別就在於續航時間，以及駕駛難度，希望年底可以拿到試航許可，預計未來5至20年，可以每個人都有一輛飛行汽車。

何小鵬昨日透露，每輛飛行汽車預計售價不超過200萬元人民幣，目前在內地已經接獲4,000台訂單，預計2026年量產交付，該市場規模也有百億元。