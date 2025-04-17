恒生指數全日升338點　滙豐重上80元　車股及消費股上揚

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】關稅戰未見有平息跡象，美股於周三（16日）全線下跌，其中道指跌700點或1.7%，反映科技股走勢的納指跌516點或3.07%。亞太區股市方面，日本股市今日（17日）早段升約百點，重上34000點關。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊回升，美匯指數最新報99.55，升0.17%。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.62%，紐約期金升0.33%。



【16:20】港股全日升338點

復活節長短期前港股高收，恒指收市報21395點，升338點，國指升118點，報7897點，科指升91點，報4887點，成交額為1,924點。

科技股高收，阿里（9988）升3.1%﹑騰訊（0700）升2.2%﹑美團（3690）升1.2%﹑小米（1810）升1.7%﹑京東（9618）升0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升3.3%﹑蔚來（9866）升3%﹑小鵬（9868）升0.3%﹑比亞迪（1211）升0.6%。

消費股方面，安踏（2020）升2.9%﹑李寧（2331）升0.3%﹑海底撈（6862）升2.7%。

金礦股方面，紫金（2899）升0.2%﹑山東黃金（1787）逆市跌2.4%﹑招金（1818）跌2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%，收市報80.8元，友邦（1299）升2.8%﹑港交所（0388）升1.2%。

【15:24】內地走勢個別

內地股市走勢個別，上証收市報3280點，升4點，深成指數收市報9759點，跌15點，滬深300指數收市報3772點，跌不足1點，創業板指數收市報1908點，升1點。

港股最新報21340點，升283點。

【13:23】港股現升287點

恒指升287點，報21344點，國指升101點，報7880點，科指升89點，報4885點。

龍湖（0960）及網易（9999）等14隻藍籌股升幅逾3%。

【12:29】港股半日升341點

港股半日升341點，報21398點，國指升125點，報7904點，科指升110點，報4906點，成交額約為1,173億元。

內房股普遍上揚，龍湖（0960）升6.1%﹑中海外（0688）升5.3%﹑雅居樂（3383）升4.4%﹑融創（1918）升7.3%。

科技股方面，網易（9999）升3.9%﹑騰訊（0700）升3%﹑美團（3690）升0.9%﹑小米（1810）升1.9%﹑京東（9618）升0.7%。

消費股方面，安踏（2020）升3.5%，報90.45元，李寧（2331）升0.4%﹑海底撈（6862）升2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，報80.45元，友邦（1299）升2.7%﹑港交所（0388）升1.3%。

【10:38】港股現升218點

港股升幅進一步擴大至逾200點，恒指最新報21275點，升218點。

龍湖（0960）升7.5%﹑中海外（0688）升4.6%。

【09:44】港股最新升139點

港股升幅擴大，恒指最新報21196點，升139點，國指升26點，報7805點，科指升17點，報4813點。

油股上揚，中石油（0857）升1.3%﹑中海油（0883）升1.2%。

【09:20】恒指高開9點

恒指最新報21066點，高開9點，國指最新報7776點，低開2點，科指最新報4790點，低開5點。

金礦股今早表現突出，紫金（2899）高開2.9%﹑招金（1818）高開3.8%﹑山東黃金（1787）高開5.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開1%﹑蔚來（9866）高開0.9%﹑小鵬（9868）低開0.7%﹑理想汽車（2015）高開1.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）低開1.3%﹑小米（1810）平開﹑京東（9618）低開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%﹑友邦（1299）高開0.8%﹑港交所（0388）平開。