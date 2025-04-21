米價1年升逾90%　日本向韓國進口大米　超過20年來首次

日本米價於一年內累升逾90%，為自1971年有紀錄以來最大升幅，促使海外農產品在高關稅情況下，仍具有競爭力。據韓國傳媒報道指出，日本自1990年代以來，向韓國進口﹑用於向消費者銷售的大米。



據韓國農協國際﹑韓農水產威品流通公社等機構於周日（20日）透露，日本採購的2噸韓國大米，在本月8日結束通關程序後正式出口日本，從10日在日本當地的農協網上購物中心，及東京新大久保的韓國超市銷售。

2024年8月7日，日本埼玉縣，一名研究人員在埼玉農業技術中心（Saitama Agricultural Technology Centre）的稻田中工作。（Reuters）

首批2噸韓國米已在日售罄

今日出口至日本的大米是全羅南道海南郡沃川農協生產「地頭陽光」品牌，為去年生產，並於今年3月加工後再出口至日本。農協官員指出，首批2噸貨物已售罄，另外有20噸貨物會在下周到貨。

據韓國政府相關人士指出，目前日本向來自韓國的大米，收取的關稅為每公斤341日圓。韓國一位產業官員指出，雖然日本徵收的關稅頗高，但當地糧食價格高企帶動對海外產品需求。

日本大米：An employee cleans a rice polishing machine after it was flooded during Typhoon Shanshan in Yufu, Oita prefecture, southwestern Japan August 30, 2024. （REUTERS）

為壓米價日本政府已2度拍賣儲備米

韓國出口大米至日本屬較罕見。日本於2011年3月爆發地震後，韓國於2011年及2012年曾向日本出口作為救護用的大米。

為了平抑米價，日本政府已2度拍賣儲備米，在3月份的2次拍賣合共釋放出21萬噸儲備米。第3次拍賣會在本月23日至25日進行，數量為10萬噸。雖然政府已釋放出儲備米，但是當地米價未見回落。