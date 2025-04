米價1年升逾90%　日本向韓國進口大米　超過20年來首次

日本米價於一年內累升逾90%,為自1971年有紀錄以來最大升幅,促使海外農產品在高關稅情況下,仍具有競爭力。據韓國傳媒報道指出,日本自1990年代以來,向韓國進口﹑用於向消費者銷售的大米。



據韓國農協國際﹑韓農水產威品流通公社等機構於周日(20日)透露,日本採購的2噸韓國大米,在本月8日結束通關程序後正式出口日本,從10日在日本當地的農協網上購物中心,及東京新大久保的韓國超市銷售。

今日出口至日本的大米是全羅南道海南郡沃川農協生產「地頭陽光」品牌,為去年生產,並於今年3月加工後再出口至日本。農協官員指出,首批2噸貨物已售罄,另外有20噸貨物會在下周到貨。

據韓國政府相關人士指出,目前日本向來自韓國的大米,收取的關稅為每公斤341日圓。韓國一位產業官員指出,雖然日本徵收的關稅頗高,但當地糧食價格高企帶動對海外產品需求。

日本大米:An employee cleans a rice polishing machine after it was flooded during Typhoon Shanshan in Yufu, Oita prefecture, southwestern Japan August 30, 2024. (REUTERS)