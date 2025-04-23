美媒︰美富人擬減對美元資產依賴　於瑞士開戶　冀實現資產多元化

外媒報道，瑞士銀行界﹑金融顧問公司近期接獲大量來自美國高淨值客戶，對開戶及投資諮詢。



《CNBC》引述瑞士金融顧問公司Alpen Partners International行政總裁Pierre Gabris指出有關趨勢是一波接一波出現，關稅戰引發新一波浪潮。

Pierre Gabris進一步指出，富裕階職開戶動機各異，許多人擔心美國債務飆升﹑美元進一步貶值﹑希望擺脫對美元依賴，瑞士中立的政治立場﹑穩定的經濟﹑強勢的瑞郎及可靠的司法體系均具有吸引力。不少美國人意識到持有的資產全是美元資產，因此或有實現資產多元化投資。另有部份不滿特朗普治下美國衰落，亦有客戶希望透過瑞士戶口購入實物黃金，因瑞士以其黃金儲存及精煉廠而聞名。

Pierre Gabris又指出不少客戶同時尋求歐洲居留權或第二國籍，及計劃購入物業作為「Plan B」。不少尋求諮詢的美國人，擁有國際背景，如擁有以色列或印度血統。

資管公司稱接獲5宗委託轉移大額資金

此外《每日電訊報》上月引述財富管理公司London and Capital私人客戶聯席主管Robert Paul指出，該公司於三﹑周內接到5宗大額資金轉移委託， 金額分別為4,000萬美元﹑3,000萬美元﹑3,000萬美元﹑1億美元及5,000萬美元。有關客戶將資金從美國經紀戶口中提取，並在瑞士﹑澤西島及根西島開設戶口，以現金存款及信託方式存放在美國境外。