「最強內銀」招行半日升逾5%　大行評級一文睇清（附目標價）

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-22 12:30

招商銀行（3968）去年盈利增4.82%，並獲摩根資管投資逾32億元，半日升4.86%，現報63.6元。

招行公布去年業績，實現營業淨收入為人民幣2,902.79億元（人民幣．下同），按年增長7.60%；實現歸屬於該行股東的淨利潤973.42億元，按年增長4.82%。

此外，招行公布，擬引入外部戰略投資者JPMorgan Asset Management（Asia Pacific)）Limited（摩根資產管理）對該行全資子公司招銀理財現金增資，摩根資產管理出資約26.67億（約32億港元），其中約5.56億元計入招銀理財的註冊資本。

增資完成後，招銀理財註冊資本由50億元增加至約55.56億元，招商銀行持股90%，摩根資產管理持股10%。

瑞銀設目標價為73.9元 評級「買入」

瑞銀指，招行去年第四季純利按年升33%，主要是撥備支出明顯減少、淨利息及手續費收入按年各升11%及13%，因此對招行目標價為73.9元，評級「買入」。

中金設目標價為79.85元 評級「跑贏大市」

中金指，招行財富管理、資產管理、小微零售金融科技等新機遇業務招露內容超預期，估計招行今明兩年淨利潤增逾可達逾15%，收入結構繼續升級，股本回報率將再次進入提升通道，是新一輪金融行業業績、估值分化期的領跑者，因此對招行目標價為79.85元，評級「跑贏大市」。

大摩上調目標價至73元 維持「增持」評級

摩根士丹利發表報告，指招行上季業績顯示其旗下零售金融業務的客戶網絡強勁，決定上調對招行目標價，由55.7元上調至73元，維持「增持」評級，並上調對其今明兩年盈利預測5.6%及5.2%。

該行指出，招行去年第四季淨利差下跌，部分與去風險及零售貸款證券化有關，但強勁零售業務支持費用收入、存款及資產管理規模健康增長，且信貸質量於充足撥備下進一步改善，為未來盈利進一步反彈提供空間。

野村上調目標價至70.8元 維持「買入」評級

野村指，招行去年零售金融業務收入按年升8%，但稅前盈利因信貸撥備按年跌3.9%。財富管理佣金收入按年升32.8%，佔零售客戶總佣金收益55.8%。零售客戶資產管理規模達8.9萬億元人民幣歷史高位，當中私人銀行客戶資產管理規模達2.8萬億元人民幣，為同業之冠，上調對招行目標價，由69.07港元升至70.8港元，維持「買入」評級。

該行料招行與旗下招銀理財的新策略投資者摩根資產管理合作，將進一步深化招行在財富管理部分的領導地位。