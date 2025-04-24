關稅戰｜瑞銀降港股評級至中性　放棄對印度市場悲觀看法

外電報道，瑞銀降港股評級，由「增持」調低至「中性」。該行指出考慮到香港市場對貿易依賴度較高，以及指數對美國收入涉及程度，關稅風險或會影響投資者情緒。同時該行放棄對印度市場的悲觀看法，將當地市場評級由「減持」調高至「中性」。



包括Sunil Tirumalai在內的瑞銀策略師指出，隨著投資者對防守及以本地為導向的股票偏好日益增加，現對南亞市場變得更加樂觀，又指出自2022年以來一直對印度保持「減持」評級。儘管印度股市的估值對企業一般的基本面表現而言仍然偏高，可是印度經濟以當地為主，在貿易不確定性下，印度市場出現防禦性，並可從原油價格下跌。

瑞銀又指出美國總統特朗普發起關稅戰後，全球投資者重新將印度資產視為相對安全的避風港。自4月2日宣布「對等關稅」以來，印度股市基準指數迅速收復失地。雖然存款增長疲弱，但印度銀行仍願降低存款利率，以及政府支持消費的潛力，為調高評級因素。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

印度股市基本面仍低迷

報道又指出瑞銀策略師尚未加大對印度股市投資，因當地股市基本面仍然低迷，目前仍未清楚當地政府的重點是否會很快恢復到增長或投資。因此瑞銀指出難斷定印度為供應鏈轉移贏家，並補充從風險回報而言，中國比印度更具吸引力。

富瑞指美股已見頂

另一方面，《彭博》引述富瑞全球股票策略主管Christopher Wood指出，美股已見頂，股票﹑美元及美債或會進一步調整，認為投資者在重新平衡投資時，應考慮增加中國﹑印度及歐洲資產。

他指出「美國資產已觸及歷史高位」，又指出美元已啟動長期走勢之勢，將降低美股市值在全球比重」。同時指出這並非僅是美股走下坡，而是歐洲﹑中國及印度崛起。