Intel盤後跌近5%　第二季營收指引欠佳　CEO稱與台積電商討合作

美國晶片生產商Intel（英特爾）盤後跌近5%。公司首季度調整後EPS為0.13美元，分析師預期0.0074美元。一季度營收126.7億美元，預期123.1億美元。



季內來自數據中心和AI營收41.3億美元，分析師預期29.6億美元。一客戶計算營收76.3億美元，分析師預期69.3億美元。英特爾代工（Intel Foundry）營收46.7億美元，分析師預期43億美元。調整後運營利潤率5.4%。

公司指出將精簡組織架構，移除若干管理層。至3月29日，公司員工總數10.26萬，2024年12月為10.89萬。一季報沒有考慮重組計提因素。

降全年資本開支目標

預計二季度營收112億至124億美元，分析師預期128.8億美元。業績指引體現出消費者開支和投資顧慮。2025年總體資本開支目標將從200億美元下調至180億美元，全年調整後運營資本開支目標砍掉大約170億美元，預計全年淨資本開支大約80億至110億美元。

陳立武自2025年3月18日起擔任英特爾（Intel）公司執行長。

與台積電商合作

另一方面，英特爾CEO陳立武表示，最近與台積電CEO會面，討論了兩家公司的合作問題。

陳立武英特爾公布季度業績後的電話會議上表示﹕「我們顯然將台積電視為我們的合作伙伴，我們一直是非常好的合作伙伴。（台積電董事長）張忠謀和（CEO）魏哲家是我多年的朋友。我們最近還會面，試圖找到我們可以合作的領域，這樣我們就可以創造雙贏的局面，」