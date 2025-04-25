彭博︰華對東盟投資或高於官方數字　關稅推動中企供應鏈多元化

《彭博》報道，中國對東南亞製造業的投資規模可能遠高於官方數據所示。報道指出根據美國智庫榮鼎諮詢於周四（24日）發布的一份報告，去年中國企業在東盟十國宣布的新增製造業綠地投資總額達100億美元，較2023年創紀錄的120億美元有所下降。



2023年中國對東盟FDI高於60億美元

但榮鼎諮詢公佈的2023年數據大約是東盟秘書處官方統計數字的兩倍，後者顯示當年中國內地對東盟製造業的直接投資流入略高於60億美元，這也是目前可獲得的最新年度數據。同年來自香港的相關投資約為70億美元，來自新加坡的也接近70億美元。

雖然官方數據中無法準確判斷這些資金的實際來源，但大量來自香港的投資很可能與內地中資企業有關。榮鼎諮詢的數據庫追蹤的是已宣布的交易信息，有助於識別通過香港、新加坡及其他金融中心進行的間接投資，這類投資往往會掩蓋真正投資者的身份。

近年來，中國與東南亞的經貿聯繫迅速升溫。美國對華關稅行動以及地區自貿協定促使中資企業和其他跨國公司加大對東盟國家的貿易與投資佈局。根據榮鼎諮詢的報告，去年中國對外宣布的新製造業項目中，越南是最大的接收國，其次是印尼，兩國分別均新增約30億美元的中國製造業投資項目。

2025年4月14日，中國國家主席習近平與越共中央總書記蘇林在河內越共中央辦公廳會晤後，共同觀看中越兩國簽署的協議副本。（Pool via REUTERS）

越南及印尼為最大中資投資接收國

「2017年起美國對中國加徵關稅，這是中國企業加大對東盟製造業直接投資的主要原因之一」榮鼎諮詢分析師Armand Meyer與Agatha Kratz在報告中寫道。「美國的進口多元化看似脫離中國，實際上大量東盟對美出口仍由中國企業支撐」，中國企業和外國跨國公司往往聯手將產能轉移至東盟。兩位分析師還指出，若美國對中國產品的關稅持續存在甚至進一步提高，將進一步推動中資企業的供應鏈多元化。而美國對中國與其他地區國家關稅差異的大小，以及是否強力限制中國在地區供應鏈中的角色，也將影響該地區未來投資前景。

美越關係是近年深受兩國重視的雙邊關係。（路透社）

去年美對越貿赤1240億美元

中國對東南亞的投資助推美國對該地區貿易逆差不斷擴大。根據美國方面的數據，2024年美越雙邊貨物貿易逆差接近1,240億美元，是美國最大雙邊逆差之一。

正是這些數字促使特朗普本月對越南、柬埔寨、印尼、泰國等國加徵懲罰性關稅。但隨後他又突然宣布將其中大部分關稅暫停90天執行，以便為貿易談判留出空間。

榮鼎諮詢數據顯示，2022年至2024年間，印尼是中國可再生能源設備投資的最大接收國之一。榮鼎諮詢分析師Meyer在另一封郵件中指出，「近期美國的行動——尤其是針對東南亞光伏產品的新關稅——確實反映出美方在推動更嚴格的供應鏈審查，這與美墨汽車產業鏈的政策路徑相似。但目前尚不清楚特朗普政府未來將具體採取哪些具體措施。」