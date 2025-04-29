滙豐放榜後股價轉升　恒生指數現升58點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美股於周一（28日）延續升勢，其中道指升逾百點。亞太區股市方面，日本股市今日（29日）假期休市。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等主要貨幣上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，現貨金跌0.44%。



【13:02】港股最新升58點

滙豐（0005）公布季績後轉升，最新報86.1元，升0.4%。

恒指最新報22030點，升58點。

【12:40】港股半日升26點

港股半日升26點，報21998點，國指升10點，報8090點，科指升40點，報5029點，成交額為973億元。

滙豐（0005）中午公布業績前偏軟，半日跌0.5%，報85.3元；旗下恒生（0011)跌不足0.1%。

泡泡瑪特（9992）半日升2%，中午收市報196.9元，蜜雪集團（2097）升5.6%。

科技股方面，阿里（9988）升0.8%﹑騰訊（0700）跌0.7%﹑美團（3690）升3.8%﹑小米（1810）跌0.2%。

【10:51】港股最新升143點

港股維持逾百點升幅，恒指最新報22115點，升143點，國指升52點，報8132點，科指升69點，報5058點。

Labubu 3.0大賣，母公司泡泡瑪特（9992）今早再獲追捧，曾高見198.2元，最新報194.9元，升1%。

至於上月初掛牌的蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097），最新報507元，升3.9%。

【09:25】港股高開101點

恒指最新報22073點，高開101點，國指最新報8114點，高開34點，科指最新報5022點，高開33點。

滙豐（0005）將於今午公布首季業績，高開0.9%，報86.55元。旗下恒生（0011）平開，報105.2元。

長和（0001）高開0.9%，報43.4元，長實（1113）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%﹑騰訊（0700）低開不足0.1%﹑美團（3690）高開0.9%﹑小米（1810）高開0.9%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）高開2%，報23.3元。