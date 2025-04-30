港股收市升111點　周大福飆逾8%冠藍籌　內銀績差捱沽

【16:21】港股升過百點收市

港股收市升逾百點。恒指報22119點，升111點或0.51%；國指報8076點，升8點或0.1%；科指報5087點，升67點或1.35%。大市成交額2,016億元。

周大福勁升8.46%，為表現最佳藍籌股。另外，友邦大升6.5%、小米升5.26%。

另邊廂，內銀季績遜預期，股價下滑，招行挫4.6%、工行挫2.92%、建行挫2.86%、中行挫0.45%。

【14:20】港股升近百點

港股升近百點。恒指報22096點，升88點或0.4%；國指報8055點，跌12點或0.15%；科指報5072點，升53點或1.06%。大市成交額1,457億元。

周大福升7.6%，為表現最佳藍籌。另外，友邦升幅擴大至6.5%，而小米則升4.53%。

【12:10】中午收市升半百點

港股半日收市升半百點。恒指報22056點，升47點或0.22%；國指報8037點，跌30點或0.37%；科指報5072點，升53點或1.06%。大市成交額1127億元。

內銀季績遜預期，工行挫4.92%、招行挫4.71%、建行挫3.92%、中行挫2.29%。

美團跌0.98%、京東跌0.85%。

周大福﹙1929﹚逆市升7.4%、友邦保險亦升5.9%。

【11:10】港股僅跌28點

內地中國4月官方製造業PMI為49，差過預期，恒指曾跌159點，惟現時已收回不少失地。

恒指現報21979點，跌28點或0.13%；國指報8004點，跌63點或0.79%；科指報5058點，升38點或0.77%。大市升886億元。

內銀股繼續拖大市，招行跌5.39%、工行挫5.83%、建行挫4.23%。

餓了麼推逾百億補貼，加入內地外賣戰局，美團挫2.12%、京東挫0.85%。

周大福﹙1929﹚逆市升6.16%、友邦保險亦升5.22%。

【09:45】內銀股績後急瀉

港股表現暫牛皮。恒指報22007點，跌0.27點，而國指跌50點，科指則升21點。大市成交額278億元。

內銀股績後表現偏軟，招行﹙3968﹚挫5.39%、工行﹙1398﹚挫4.38%、建行﹙0939﹚挫4.08%、中行挫2.75%。

重磅科技股方面，京東﹙9618﹚挫1.24%、騰訊﹙0700﹚挫0.2%、美團﹙3690﹚挫0.45%，而小米﹙1810﹚升0.94%、阿里﹙9988﹚升0.43%。

友邦保險﹙1299﹚績後升5.2%。

【09:25】恒指高開30點

港股輕微高開。恒指開報22038點，升30點或0.14%；國指報8051點，跌16點或0.21%；科指報5030點，升10點或0.21%。成交額33億元。

迪生創建﹙0113﹚獲大股東每股7.2元提私有化，裂口爆升43.9%至6.88元。

重磅股方面，阿里﹙9988﹚升1.2%、騰訊﹙0700﹚升0.4%、美團﹙3690﹚平開。