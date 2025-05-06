恒生指數現升187點　農夫山泉等3藍籌股飆逾6%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】周一（5日）為佛誕假期，港股休市一日。同日美股下跌，結束連續多日升勢。目前市場人士焦點落在亞洲區匯市，特別是港匯，經過連續多日觸及強方兌換保證後，金管局3度承接美元沽盤，向市場注入逾1,100億元資金。亞太區匯市於周一普遍上揚，其中新台幣一度抽升約半成。股市方面，日本股市今日（6日）繼續休市，台灣股市則早段偏軟。



【13:23】港股升幅擴大至187點

港股升幅在午後略為擴大，最新報22691點，升187點。

金沙（1928）﹑農夫山泉（9633）及周大福（1929）均升逾6%。

【12:19】港股半日升154點

港股半日升154點，報22658點，國指升19點，報8250點，科指跌5點，報5238點，成交額約為1,245億元。

金礦股今早表現突出，赤峰黃金（6693）升9.8%﹑山東黃金（1787）升5.3%﹑招金（1818）升3.3%﹑中國黃金（2099）升3.1%

金飾股亦獲追捧，周大福（1929）升5.8%﹑周生生（0116）升2.9%。

科技股方面，阿里（9988）升1.1%﹑美團（3690）升4.5%﹑小米（1810）逆市跌2.4%﹑騰訊（0700）升1.4%﹑京東（9618）跌1.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.3%﹑小鵬（9868）跌2.7%﹑蔚來（9866）瀉6.6%﹑比亞迪（1211）升0.4%﹑吉利（0175）升0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%﹑港交所（0388）升2.3%﹑友邦（1299）升3.3%。

【11:05】港股升幅擴至逾百點

港股升幅擴大，恒指最新報22642點，升138點，國指升12點，報8243點，科指跌8點，報5235點。

金沙（1928）飆7.2%，報15.22元，周大福（1929）升6.3%﹑農夫山泉（9633）升5.7%。

【09:50】港股最新升9點

港股早段於窄幅上落，最新報22513點，升9點。

金價上揚帶動金礦股造好，招金（1818）升5.9%，紫金（2899）升0.8%﹑赤峰黃金（6693）升10.6%。

【09:25】港股高開71點

恒指最新報22576點，高開71點，國指最新報8222點，低開8點，科指最新報5243點，低開1點。

阿里（9988）升0.4%，報122.5元，美團（3690）升0.5%﹑小米（1810）平開﹑騰訊（0700）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.7%﹑比亞迪（1211）高開1%。

銀行股方面，滙豐（0005）高開1%﹑恒生（0011）高開0.8%﹑東亞（0023）平開。

金融股方面，友邦（1299）高開3.8%﹑港交所（0388）高開1.9%。