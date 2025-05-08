恒指半日升250點　1個月拆息低見2.09厘　地產股未起飛｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國聯儲局於當地時間周三（7日）公布議息會議結果，一如市場人士預期，當局按兵不動，美股三大指數齊反彈，其中道指升284點，並重上41000點大關。亞太區股市方面，日本股市今日（8日）早段跌逾百點。匯市方面，美元於亞洲交易時段偏軟。商品市場方面，現貨金每盎司升0.82%，紐約期金則輕微回落。紐約期油升0.26%。



【12:26】港股半日升250點

港元拆息急跌，其中1個月拆息跌至2.09厘，為2022年9月中以來低位，惟地產股暫未見明顯上揚。

港股半日升250點，報22941點，國指升121點，報8363點，科指升80點，報5280點，成交額約為1,098億元。

地產股方面，長實（1113）升0.5%，嘉里（0683）升0.1%﹑恒地（0012）跌0.2%﹑新地（0016）跌0.3%﹑新世界（0017）跌1.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.2%﹑小鵬（9868）升3.1%﹑蔚來（9866）升1%﹑理想汽車（2015）升6.9%﹑吉利（0175）升4.5%。

科技股方面，阿里（9988）升1.6%﹑美團（3690）升2.7%﹑小米（1810）升3.2%﹑騰訊（0700）升2.2%﹑京東（9618）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%﹑友邦（1299）跌1%﹑港交所（0388）升0.8%。

【10:50】港股升幅擴至近200點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報22887點，升196點。

汽車股上揚，吉利（0175）升6.6%，理想汽車（2015）升5.7%。

科技股方面，美團（3690）升3.7%。

【09:57】港股轉升62點

港股轉升，最新報22754點，升62點。

港匯最新報7.7645。

【09:25】港股低開102點

恒指最新報22589點，低開102點，國指最新8216點，低開26點，科指最新報5185點，低開14點。

消費股今早，蜜雪集團（2097）低開0.2%﹑滬上阿姨（2589）首日掛牌，高開68.5%﹑百威亞太（1876）低開0.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.6%﹑蔚來（9866）高開0.7%﹑小鵬（9868）低開0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.4%﹑小米（1810）低開0.6%﹑騰訊（0700）低開0.6%﹑美團（3690）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%﹑友邦（1299）低開1.2%﹑港交所（0388）高開0.1%。