關稅戰｜美英達貿易協議　道指升幅擴至600點　3大指數漲逾1%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推出一系列關稅措施以來，於周四（5月8日）與英國宣布達成貿易協議，為迄今首個貿易夥伴達成和解。消息公布後，美股走高，道指最新升逾600點，3大指數同漲逾1%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月9日

【04:46】道指升幅擴至600點 納指漲近2%

道指最新報41,736點，升622或1.51%；納指最新報18,075點，升336點或1.90%；標普500指數報5,713點，升82點或1.46%。

【04:37】Bitcoin價格升穿10萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報101,020.14美元、24小時內升逾4%。

【04:34】美股3大指數升幅擴大

道指最新報41,695點，升581或1.41%；納指最新報18,054點，升316點或1.78%；標普500指數報5,708.點，升77點或1.37%。

本港時間5月8日

【22:53】等待公布道指暫升200點

市場等待美英公布達成協議，道指最新報41,315點，升201或0.49%；納指最新報17,855點，升117點或0.66%；標普500指數報5,658點，升26點或0.48%。

【22:50】油價升逾2% Bitcoin價格升穿9.9萬美元

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報59.53美元，升1.46美元或2.51%；倫敦布蘭特期油每桶報62.54美元，升1.42美元或2.32%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報99,708.40美元、24小時內升逾2%。