AI革新公關領域　學者︰需考慮如何有效結合人力與機器

香港公共關係專業人員協會今日﹙10日﹚正式啟動「第六屆香港公共關係獎2025」。在啟動儀式上，多位專家探討了人工智慧（AI）在公關領域的應用及其所帶來的新挑戰。其中，香港科技大學商學院金融學教授蔡達銘指出，AI如同一把雙刃劍，雖然具備強大的數據運用能力，但在使用過程中也可能引發安全與隱私問題。



香港公共關係專業人員協會今日正式啟動「第六届香港公共關係獎2025」。(劉兆儀攝)

題目設計、數據輸入成應對策略

蔡達銘提到，像ChatGPT等AI工具在提取公司機密時，可能會造成資料洩漏的風險。

根據調查，AI的出錯率高達40至60%。在金融市場中，股票價格的波動性近年來顯著增加，這與科技的快速進步密切相關，也促使業界對AI的依賴日益加深。

他續指，企業在人才投資方面需考慮如何有效結合人力與機器。他強調，AI應被視為輔助工具，企業應學會如何提出問題、輸入數據並給予AI明確指令。此外，版權授權問題也必須引起重視，企業若擁有自己的AI系統，如何利用AI生成內容將成為一大挑戰。

AI成必然趨勢

儘管面對諸多挑戰，他認為AI的潛在好處是顯而易見的。未來三年內，AI將在個人及企業中變得越來越普及，因此，擁抱AI將是未來的必然趨勢。他最後強調，當前不必過於擔心AI會取代人類，真正需要警惕的是不會使用AI的人將可能被擁有AI技能的人所取代，學會與機器人共處將成為新時代的重要課題。

「第六屆香港公共關係獎2025」涵蓋10個公關案例獎項、2個個人獎項、1個專上學生獎項，以及2個特別獎項——「最高榮譽大獎」及「最佳創意獎」。這些獎項旨在鼓勵更多創新與多元化的公共關係作品。