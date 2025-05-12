恒生指數現升251點　醫藥股下挫　翰森製藥瀉逾6%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美雙方於剛過去的周末進行兩輪會談，預料於今日（12日）就會議發布聯合聲明。今早亞太區股市略為上揚，其中日本股市升逾百點。美匯指數則於亞洲交易時段上揚，最新報100.55，同時美元兌日圓及英鎊等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，金價跌穿每盎司3,300美元關口，紐約期油升0.16%。



【13:20】港股最新升251點

港股升幅午後略見擴大，恒指最新報23119點，升251點，國指升82點，報8391點，科指升112點，報5292點。

醫藥股紛紛下挫，翰森製藥（3692）挫6.5%，石藥（1093）跌4.7%。

【12:23】港股半日升212點

中美就貿易談判有進展，帶動港股上揚。恒指中午收市報23079點，升212點，國指升67點，報8376點，科指升99點，報5279點，成交額約為1,303億元。

手機設備股上揚，舜宇光學（2382）升10.2%﹑比亞迪電子（0285）升5.2%﹑瑞聲科技（2018）升9.1%﹑高偉電子（1415）升5.9%。

出口及航運股方面，申洲（2313）升1.7%﹑互太紡織（1382）升5.8%﹑創科（0669）升4%﹑東方海外（0316）升1.1%。

金融股方面，港交所（0388）升1.2%﹑滙豐（0005）升1%﹑友邦（1299）升1.1%。

科技股方面，阿里（9988）升1.9%﹑美團（3690）升1.1%﹑騰訊（0700）升2.3%﹑小米（1810）逆市跌3.4%。

地產股及收租股方面，新地（0016）升1.3%﹑恒地（0012）升1.7%﹑領展（0823）升0.9%。

【11:03】港匯回落至7.7837

港匯最新報7.7837。

港股最新報23082點，升215點。

手機設備股上揚，舜宇（2382）升9.9%，比亞迪（0285）升4.8%。

【09:59】港股曾回落至23000點以下

港股升幅收窄，更一度回落至23000點以下，最新報23051點，升184點。

手機概念股上揚，舜宇光學（2382）升5.4%﹑瑞聲科技（2018）升5%，高偉電子（1415）升3.9%。

【09:25】港股高開316點

恒生指數高開316點，報23183點，國指最新報8429點，高開120點，科指最新報5291點，高開111點。

寧德時代（3750）今日起招股，港交所（0388）高開1.5%。券商股方面，耀才（1428）高開3%﹑中信證券（6030）高開0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開2%﹑騰訊（0700）高開1.9%﹑美團（3690）高開2.8%﹑小米（1810）高開0.2%。

出口及航運股方面，申洲（2313）高開3.1%﹑創科（0669）高開3.9%﹑東方海外（0316）高開0.3%。

地產股方面，新地（0016）高開2.9%﹑恒地（0012）高開1.5%﹑長實（1113）高開0.8%﹑新世界（0017）平開。